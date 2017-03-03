В нашем организме 12 систем. Каждая из них — дыхательная, пищеварительная, эндокринная и т.д. имеет свой ключевой показатель. Sputnik попросил специалиста профилактической медицины Екатерину Степанову рассказать о самых важных параметрах организма, которые важно всегда держать на контроле.



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1. Артериальное давление (АД). У шести миллиардов населения Земли оно колеблется в пределах 120/80. Почему — никто не знает, но именно такие цифры позволяют нам быть здоровыми и чувствовать себя хорошо. Что это за давление? Кислород из воздуха растворяется в воде и под таким давлением входит в кровь. Это первый важнейший показатель нашего здоровья! Изменение показателей АД- это сигнал центральной нервной системы. Это ее SOS!

2. Число дыхательных движений. Оно равно 16 в 1 минуту. Такая норма у всех здоровых взрослых людей в состоянии покоя. Понятно, что активность, а также эмоции вносят свои коррективы. Любые изменения этого показателя сигнализируют нам о неполадках в дыхательной системе.



© Pixabay.com Норма сердечных сокращений у взрослого человека - 78 ударов в минуту

3. Частота сердечных сокращений (ЧСС). Норма — 78 в 1 минуту. Что эта за цифра? Эта оптимальная скорость продвижения кислорода по крови, вместе с кровью от легких до органа.

Это показатель работы нашей сердечно-сосудистой системы, которая отвечает, в том числе за регуляцию скорости воды в организме.

Эти три показателя, когда они в физиологической норме, позволяют нам чувствовать себя хорошо. Для того чтобы проконтролировать их, не нужен врач. Стоит бить тревогу, если:

давление отклоняется от нормы 120/80 — мы можем начать болеть и уж точно почувствуем себя плохо. Критическими можно считать цифры, близкие к 220 или, наоборот, к 40-35. Это повод к немедленному вызову скорой помощи!

при беге, работе, повышенной нагрузке, число сердечных сокращений (ЧСС) вышло за допустимый предел, то в состоянии покоя в течение 2 минут оно должно прийти в норму. Так устроено сердце: оно 0,5 секунды работает — 0,5 секунды отдыхает при правильном дыхании. По-другому не бывает или бывает, но не долго…

4. Гемоглобин. Норма для женщин 120-140 для мужчин — 140 — 160 миллимоль на литр. Что эта за цифра? Это количество кислорода в нашем организме, которое находится одновременно и постоянно. То количество кислорода, которого нам хватит на все нужды. И даже с запасом — чтобы в случае чего активизировать дополнительные ресурсы организма. Эта цифра должна быть постоянной, именно такое количество обеспечивает нам качество жизни.

Гемоглобин — показатель кроветворной системы, в том числе и плотности крови по кислороду. Если падает количество гемоглобина в крови, то увеличивается число дыхательных движений. Появляется отдышка, как следствие увеличивается число сердечных сокращений, нарушается АД и… ждем карету скорой помощи!

5. Билирубин. Это показатель токсичности



© Pixabay.com Сдавать анализ крови надо хотя бы раз в полгода

крови по количеству переработанных погибших эритроцитов, так как каждый день клетки в организме рождаются и умирают. Норма 21 микромоль на литр. Он позволяет анализировать работу пищеварительной (печень, кишечник) и выделительной систем. Позволяет понять способность организма к самоочищению.

Если показатель превышает 24 единицы, это говорит о том, что организм начинает тихо гибнуть. Страдают все системы — в грязной среде жизни нет.

6. Моча. Здесь важно и количество и качество. Моча — это качественная характеристика воды в организме. Физиологическая норма выделяемой мочи в сутки — 1,5 литра. У здорового человека она светло-соломенного цвета, удельный вес 1020 г/л, кислотность 5,5. Больше в моче ничего не должно быть. Если в моче появляются белок или лейкоциты — пора тревожиться, выделительная система дает сбой.

7. Вес. Запасы чистой воды и энергии в организме регулируются в том числе и гормонами. В природе ярким примером является верблюд. Он хорошо переносит многодневные походы, так как перед этим наедает горб. А горб-это жир. При нагрузке жир расщепляется на воду и энергию, поэтому жир — стратегический запас энергии организма.



© Pixabay.com Для мужчин важно оставаться в форме и не набирать лишнего, особенно опасен абдоминальный жир, который собирается на талии

Как и все ключевые показатели, вес имеет свои пределы для здоровья. Для взрослого человека принято считать нормой показатель его роста (-) 100 (+) (-) 5-10 кг. Например — если ваш рост 170 сантиметров, то предельные нормы веса — от 60 до 80 кг. С момента рождения и до смерти вес должен быть постоянным согласно возрастной шкале, за исключением объяснимых ситуаций. Так как все системы (органы) подстраиваются и обслуживают норму веса, заложенную природой, а не "наетую" нами. Весь лишний вес — это сверхурочная работа для органов, которая ведет к более быстрому их износу. Как правило, все, кто мало пьют и не употребляют в пищу достаточно продуктов ощелачивающих организм, имеют лишний вес.

В случае беременности женский организм испытывает стресс, поэтому возможны колебания веса после родов, но все женщины знают об этом и помогают своему организму прийти в норму.

Так как от природы мужчина и женщина выполняют разные функции, то и отношения с жиром у них тоже разные. У женщин жировой запас — это депо гормонов, которые регулируют ход беременности; он выполняет терморегуляторную функцию (защищает плод от холода); является стратегическим запасом для мамы и плода.

У мужчин дело обстоит по-другому. Лишний жир чаще всего начинает откладываться в области талии. Он трудно поддается выведению из организма, так как имеет свои особенности. Этот жир, в зависимости от количества, может быть признаком эндокринного сбоя или начинающегося заболевания. Абдоминальный жир (откладывающийся в области талии — Sputnik) накапливает эстрогены — гормоны антагонисты мужского тестостерона. От этого слабеет мужская сила. В норме мужская талия должна быть 87-92 см.

Нельзя забывать и о том, что при лишнем весе страдают внутренние органы. Они также подвержены ожирению. Излишний жир на внутренних органах является одним из самых токсичных! За постоянство веса отвечает репродуктивная система.

8. Сахар крови. Норма 3,5-5,5 миллимоль на литр (по рекомендациям ВОЗ). Этот показатель определяет запас оперативной энергии в организме. То есть на каждый день. Каждый день из сахара образуется гликоген. Он нужен для энергии клеток, для того чтобы шли необходимые химические реакции в организме. Если организм голодает несколько дней, гликоген заканчивается и начинается расход стратегического запаса. За постоянство этого показателя отвечает эндокринная система, в том числе поджелудочная железа.

9. РН-кислотно-щелочное равновесие в крови. Его еще называют концентрацией кислородно-водородного фактора (щелочи и кислоты). Реаниматологи и кардиологи называют его показателем жизни всего! Норма 7,43. При значении 7,11 наступает точка невозврата — смерть! В этом случае спасти человека уже невозможно. При цифрах 7,41 начинается развитие острой сердечной недостаточности.

К сожалению, в нашей стране этому показателю не придают той важности и значимости, каких он заслуживает. Во многих странах с этого показателя начинается разговор врача с пациентом — чтобы понять, в каких условиях живет человек, что ест, пьет, насколько активен — врач должен выяснить так называемую физиологию жизни.

РН равновесие-это те стратегические цифры, которые организм будет поддерживать любым путем. Если к нам извне не поступает в достаточном количестве органических (экологически чистых) щелочных продуктов, то организм будет забирать из себя любимого (зубы, ногти, кости, сосуды, глаза и т.д.) основные щелочные металлы Ca, MG, Na, K и дальше начинается неприятное развитие событий.

Мы устроены так, что можем существовать здоровыми только в слабощелочной внутренней среде. За постоянство этого показателя отвечает весь организм, все системы, но в большей степени костно-мышечная (суставы, связки, кости)

10. Лейкоциты. Норма 4,5тыс × 10⁹. Наши лейкоциты — это наша индивидуальная защита. Все кто попал к нам в организм (вирусы, бактерии) будут уничтожены. Если идет повышение всех групп лейкоцитов (моноциты, эозенофилы, палочкоядерные) — это говорит о том, что наша безопасность нарушена и мы в состоянии войны. И чем цифра выше, тем ситуация серьезнее. Это наши защитники! Наш пограничный контроль! За постоянство нашей защиты отвечает иммунная система.



© Pixabay.com Температура здорового человека - в пределах 36,6°С

11. Температура тела. Классическая норма 36,6°С. Именно при такой температуре кристалл воды в нашем организме находится в стабильном состоянии и обеспечивает все процессы окисления и восстановления. Если температура повышается до 38°С и выше кристалл воды разрушается, высвобождается энергия, которая идет на борьбу с проблемой, так как у разных форм жизни температура жизнеспособности разная, температуру тела ниже 38-38,3°С снижать нельзя!

При температуре тела 42°С жизнь невозможна, но и 35,4°С — не лучшая температура, так как кристалл воды при таких значениях нестабилен, как и химические реакции. 36,6°С — эта температура постоянства наших химических процессов, постоянство нашей жизни в природе! На улице жара 40°С, а у нас 36.6°С, на улице — 50°С у нас 36,6°С, потому что мы здоровы!

За постоянство нашей температуры отвечает наша иммунная система. Кстати, если вы простыли и из носа потекло — это прекрасно. Выделяемое из носа — это лимфа и погибшие лейкоциты. Им нужно дать выход, не организовывайте внутри себя кладбище лейкоцитов, первые 2-3 дня сосудосуживающие капли не нужны — пусть ненужное вытечет. Конечно, это доставит некоторые неудобства, но уменьшит интоксикацию и приведет к более быстрому выздоровлению.

12. Холестерин (общий). Норма 6,0 миллимоль на литр. Этот показатель определяет жирность воды, как основы всех жидкостей в организме. Он отвечает за работу нервной системы, так как оболочка нейронов (проводников) по которым бежит импульс (сигнал) состоят из холестерина, а также клетки главного анализатора — головного мозга частично состоят из холестерина, он — энергетический запас, на котором работает головной мозг.

Подводя итог, хочется сказать: артериальное давление, ЧСС и дыхательные движения организма желательно держать на контроле каждый день. Раз в полгода нужно интересоваться, как наш организм себя чувствует, справляется ли он с жизнью в окружающей среде. Для этого надо просто сдать анализы и сделать необходимые замеры. Если что-то не так — это сигнал, что наша биологическая машина близка к поломке и ей нужен сервис!