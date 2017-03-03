Семейный капитал назначен более 6,5 тыс. многодетных семей Брестской области. Об этом сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис сегодня во время встречи со студентами Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, передает корреспондент БЕЛТА.



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«За два года реализации указа „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей“ семейный капитал назначен 6574 семьям Брестской области. В Беларусбанке открыто депозитных счетов на сумму 65,7 миллионов долларов», — рассказал Анатолий Лис.

Председатель облисполкома подчеркнул, что Беларусь является социально ориентированным государством, в приоритете которого охрана материнства и детства. Брестская область на протяжении последних нескольких лет лидирует в республике по демографическим показателям. Ежегодно рождаемость в регионе увеличивается.

«За последние пять она выросла на 6,3%, смертность уменьшилась на 11%. Естественный прирост населения наблюдается с 2013 года. По итогам прошлого года область продемонстрировала самые лучшие показатели по демографии в республике. Естественный прирост населения увеличился на 1% до 1 368 человек», — отметил губернатор.

Во время диалога с Анатолием Лисом студенты Брестского госуниверситета им. Пушкина поднимали различные темы. Вопросы молодежи касались аспектов развития региона, престижа учительского труда, поддержки молодых специалистов в сельской местности, строительства объектов социальной инфраструктуры. За полтора часа председатель облисполкома ответил почти на два десятка вопросов.