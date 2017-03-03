﻿ Семейный капитал назначен более 6,5 тыс. семей Брестской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Семейный капитал назначен более 6,5 тыс. семей Брестской области

04.03.2017 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Семейный капитал назначен более 6,5 тыс. многодетных семей Брестской области. Об этом сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис сегодня во время встречи со студентами Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото с сайта pfj.ru

«За два года реализации указа „О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей“ семейный капитал назначен 6574 семьям Брестской области. В Беларусбанке открыто депозитных счетов на сумму 65,7 миллионов долларов», — рассказал Анатолий Лис.

Председатель облисполкома подчеркнул, что Беларусь является социально ориентированным государством, в приоритете которого охрана материнства и детства. Брестская область на протяжении последних нескольких лет лидирует в республике по демографическим показателям. Ежегодно рождаемость в регионе увеличивается.

«За последние пять она выросла на 6,3%, смертность уменьшилась на 11%. Естественный прирост населения наблюдается с 2013 года. По итогам прошлого года область продемонстрировала самые лучшие показатели по демографии в республике. Естественный прирост населения увеличился на 1% до 1 368 человек», — отметил губернатор.

Во время диалога с Анатолием Лисом студенты Брестского госуниверситета им. Пушкина поднимали различные темы. Вопросы молодежи касались аспектов развития региона, престижа учительского труда, поддержки молодых специалистов в сельской местности, строительства объектов социальной инфраструктуры. За полтора часа председатель облисполкома ответил почти на два десятка вопросов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусбанке открыто депозитных счетов на сумму 65,7 миллионов долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Просто о здоровье: 12 показателей организма, которые надо знать каждому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика