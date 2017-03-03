МИНСК, 4 мар — Sputnik. Витебский областной суд признал виновным по всем статьям предъявленного обвинения бывшего бойца АТО Станислава Гончарова, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщили в суде.

"Гончаров приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", — сообщили Sputnik в суде.

По словам собеседников агентства, семерым подельникам "Террор-машины" назначено наказание от 1 года до 6 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Процесс проходил в закрытом режиме и длился почти три месяца.

Издевался над подростками

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Следственный комитет Беларуси, воевавший в Украине на стороне АТО 20-летний житель Витебска Станислав Гончаров, или "Террор-машина", ездил в Оршу издеваться над местными подростками. За это ему было предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Беларуси, в том числе по ст. 339 УК — злостное хулиганство.

Неонацистские тату

После задержания Гончарова МВД Беларуси распространило его фото, на котором видно, что у него имеются татуировки "неонацистского содержания".

Как отметили в ГУБОПиК, Гончаров, известный как "Террор-машина", имеет татуировки с символикой СС, в том числе портрет Гиммлера на ноге, он их "набил" в родном Витебске до того, как уехал воевать на восток Украины в рядах батальона "Азов".