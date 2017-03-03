Милиции Беларуси исполнилось 100 лет. У Дворца Республики в Минске прошел торжественный марш .

Перед минчанами и гостями белорусской столицы чеканили шаг представители самых разных подразделений - от сотрудников ГАИ до солдат роты почетного караула и кинологов. Перед милиционерами выступил президент страны. Как отметил Александр Лукашенко, сотрудники МВД сохраняют лучшие традиции и накопленный опыт.

«Успех здесь зависит от четкости и слаженности действий. От умения грамотно анализировать ситуацию и принимать выверенные решения. Помните, что в вашей работе нет места небрежности, некомпетентности и равнодушию. От этого зависит вера людей в способность власти защитить права и свободы граждан. Преступность отступает только там, где эффективно действуют все элементы правоохранительной системы», - сказал глава государства.

Сегодня в Минск поздравить белорусских коллег приехали представители из 13 стран.