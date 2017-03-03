|
Торжественный марш прошел в Минске день 100-летия милиции
04.03.2017 13:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают 100-летие милиции республики. У Дворца Республики в Минске прошел торжественный марш, передает «МИР 24».
Перед минчанами и гостями белорусской столицы чеканили шаг представители самых разных подразделений. От сотрудников ГАИ до солдат роты почетного караула и кинологов. Перед милиционерами уже
«Успех здесь зависит от четкости и слаженности действий. От умения грамотно анализировать ситуацию и принимать выверенные решения. Помните, что в вашей работе нет места небрежности, некомпетентности и равнодушию. От этого зависит вера людей в способность власти защитить права и свободы граждан. Преступность отступает только там, где эффективно действуют все элементы правоохранительной системы», - сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
В субботу в Минск поздравить белорусских коллег приехали представители из 13 стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торжественных мероприятия приняли участие сотрудники различных подразделений, в том числе дорожные инспекторы, кинологи и рота почетного караула.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии