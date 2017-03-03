Свой 100-летний юбилей белорусская милиция отпраздновала торжественным маршем. По проспекту Независимости прошагали 1200 человек и проехали 46 единиц техники. Командующий парадом замминистра МВД уверен, что такого нге делала ни одна полицейская структура мира.





Если бы сегодня в 7.45 утра вы приехали на станцию метро «Октябрьская», то услышали бы, что выход к Дому офицеров закрыт. Выйдя из метро со стороны, противоположной «Центральному», вы бы наткнулись на рамку и прошли досмотр. Поднявшись на поверхность, вы бы увидели перекрытый проспект Независимости, металлические ограждения и людей в черном. Так милиция готовилась к параду в честь своего 100-летнего юбилея.

Торжественный марш должен был начаться в 10.00. Зрители начали собираться примерно за час. По правую сторону от трибуны массовость создавали школы Центрального района — по крайней мере, все собеседники TUT.BY оказались либо учителями в них, либо учениками.





— Там уже не пускают. Где по спискам люди? Где 35-я школа? Организованно прошли, и все, — горячился мужчина средних лет в кожаной куртке.

— Нам предложили, мы согласились. У нас и так 6-й школьный день рабочий, — сказали педагоги школы для детей с нарушениями слуха.

Они на парад пришли преподавательским составом. Учителя из других школ взяли с собой учеников:

— Им и самим интересно. Мальчишкам-то на технику посмотреть, — убежденно сказала учительница и повернулась к своим 11-классникам: — Мальчишки, вам интересно?

— Да-а-а, — протянули мальчишки без особого энтузиазма.





На пропускных пунктах милиция добросовестно досматривала не только рядовых зрителей, но и генералов милиции и Вооруженных сил, приглашенных на парад.

— Мы с пониманием относимся, а вот люди постарше где-то и обижаются, — подмигнул генерал-майор милиции запаса.

Для ветеранов выделили отдельную трибуну. Пришли на праздник и высокопоставленные в прошлом руководители: экс-министр МВД Анатолий Кулешов , возглавлявший ведомство в 2009—2012 годах, и экс-глава Госпогранкомитета Леонид Мальцев, ушедший в отставку в декабре 2016-го. Он был в гражданском и этим выделялся среди других. И Мальцев, и Кулешов отказались говорить с TUT.BY, но большинство офицеров были в хорошем настроении, рады видеть сослуживцев и разговорчивы.



Возглавлял шествие заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев

— Милиция становится все более открытой. Сегодняшний марш — это тоже открытость. Он проходит впервые, это шаг к общению с населением, — заявил генерал-майор милиции Александр Щурко, бывший первый замминистра МВД .

По его мнению, современный милиционер должен уметь общаться не только с соотечественниками, но и с иностранцами. Проще говоря, знать языки.

— В последнее время Беларусь посещает много иностранных граждан. Милиционер — это тот человек, к которому в первую очередь обращаются люди. Он должен найти и такт, и интеллект, и знания, чтобы ответить на вопрос, — считает генерал-майор Щурко.





























На другой стороне проспекта Независимости уже построились парадные расчеты. Из динамиков слышно громкое «Равняйсь!», и даже изрядно замерзшие журналисты из президентского пула инстинктивно выпрямили спины.

— Что-то вы легко одеты, — запросто поздоровался с ними за руку премьер-министр Андрей Кобяков.

Сам он был одет не теплее — в черное пальто и шапку. Уже через пару минут он ее снимет и вместе с главой Администрации президента Натальей Кочановой и мэром Минска Андреем Шорцем выйдет на проезжую часть встречать президентский кортеж.





С речи Лукашенко и начался парад. Президент заявил, что органы внутренних дел заслужили высокую оценку всех белорусов «за неустанность, самоотверженность и силу духа». Самим милиционерам он напомнил, что в их работе «нет места небрежности, некомпетентности и равнодушию».

— От этого зависит вера людей в способность власти защитить права и свободы граждан, — уверен Лукашенко.

Вспомнил президент и историю милиции, которая, по его словам, на всех этапах была примером мужества и отваги: в начале ХХ века, когда «в тяжелейших условиях была уничтожена волна бандитизма», в годы войны и послевоенное время.

— Мы с благодарностью и глубоким уважением помним всех, кто, не жалея сил, стоял на страже закона и интересов граждан. От всей души мы благодарим их за подвиг, — закончил свою речь президент. Сына Николая с ним на трибуне не было.



































В параде участвовали более 1200 человек и 46 единиц техники. Перед зрителями промаршировали 17 пеших расчетов всех подразделений министерства внутренних дел — от ОМОН и милиционеров-кинологов до роты почетного караула и курсанток Академии МВД.

После окончания парада Лукашенко лично подошел к командирам расчетов, поблагодарил их и сделал каждому небольшой сладкий презент — вероятнее всего, недавно выпущенный шоколад «Президент».

— Я думаю, ни одна полицейская структура мира такого мероприятия не проводила. В таком масштабе, чтобы все подразделения министерства внутренних дел участвовали, наверно, это сделали только мы, — с нескрываемой гордостью рассказывал журналистам замминистра внутренних дел — командующий внутренними войсками генерал-майор Юрий Караев, который возглавлял шествие.



































Строевая подготовка сначала шла тяжело, но люди «тренировались на плацах военных городков и воинских частей, просто где найдут ровную дорогу», рассказал Караев. По его словам, приглашенные на парад генералы милиции и Вооруженных сил оценили его высоко. Говоря слова благодарности участникам торжественного марша, замминистра не забыл даже служебных собак, «которые прошли почти строевым шагом и с улыбкой».

Не менее слаженно и четко, чем остальные расчеты, промаршировали по проспекту курсантки Академии МВД. Как рассказала их командир, преподаватель Академии МВД, подполковник милиции Елена Абрамович, в парадный расчет попал почти весь личный состав женщин.

— Сегодня подъем у нас был в 5 часов утра. Небольшая разминка, завтрак, и мы выдвинулись на место проведения парада. Девочки большие молодцы. Они очень-очень хотели показать все, на что они способны, — искренне сказала Елена Абрамович.





Курсантки Академии отрабатывали приемы строевой подготовки дважды в день, начиная с октября. Всего у них было 48 тренировок, во время которых они прошли в общей сложности около 300 км, из них около 100 строевым шагом. Эти подсчеты привел уже Юрий Караев.

— Строевая подготовка лучше фитнеса, некоторые сбросили (хотя там нечего и сбрасывать) от 4 до 8 кг. Поэтому приглашаю всех, кто мечтает похудеть, позаниматься строевой подготовкой в Академии МВД! — закончил шуткой генерал-майор.



