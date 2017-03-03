МИНСК, 4 мар — Sputnik. Прокуратура Минска не нашла оснований для опротестования состоявшихся по делу семьи Игнатович судебных актов и отозвала принесенный в порядке надзора протест, об этом говорится в постановлении, которое получили на руки Игнатовичи.

Пенсионерка Галина Игнатович в конце января забралась на строительный кран в минском микрорайоне Лебяжий и угрожала спрыгнуть из-за выселения из дома на улице Ржавецкой и несправедливой, по ее мнению, компенсации за подлежащий сносу частный дом на улице Ржавецкой. За сносимый дом семьи предложили три двухкомнатные квартиры. В одну из них должны была переехать Галина Игнатович и ее бывший муж с новой супругой. Это и вызвало протест женщины: забираясь на кран, он требовала для себя дополнительной финансовой компенсации, которая позволила бы ей купить жилье за пределами Минска.

"Оснований для опротестования состоявшихся по делу судебных актов не установлено, в связи с чем принесенный в порядке надзора протест отозван. Удовлетворяя иск, судебные инстанции исходили из того, что ответчикам предоставлены жилые помещения типовых потребительских качеств общей площадью 151,3 кв.м, что превышает площадь подлежащего сносу объекта недвижимого имущества (116 кв.м)", — говорится в ответе, который получили Игнатовичи из минской прокуратуры.



Прокуратура не поддержала требования женщины с крана © Sputnik / Вера Дашкевич.



Прокуратура не поддержала требования женщины с крана © Sputnik / Вера Дашкевич. 1 / 2 © Sputnik / Вера Дашкевич. Прокуратура не поддержала требования женщины с крана

Семья намерена обжаловать это решение в Генеральной прокуратуре, об этом Sputnik сообщила невестка Галины Игнатович Светлана.

Вопрос о деле минчанки Игнатович поднял во время "Большого разговора с президентом" глава страны Александр Лукашенко: тогда он назвал дикостью то, что женщине придется жить в новой квартире с бывшим мужем и его новой женой, а также поручил разобраться с данной ситуацией.