На центральном проспекте в Минске состоялся парад в честь векового юбилея белорусской милиции. Об истории органов внутренних дел и современных принципах работы узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Впервые тысячи сотрудников милиции собрались в центре Минска. Поводов стал вековой юбилей ведомства. Об истории и становления белорусской милиции сегодня говорил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Сохраняя лучшие традиции и накопленный опыт, в наши дни сотрудники МВД успешно поддерживают высокий уровень правопорядка в стране. Перед ними стоят масштабные задачи по укреплению статуса Беларуси как безопасного государства. Успех здесь зависит от четкости и слаженности действий. От умения грамотно анализировать ситуацию и принимать выверенные решения», - сказал Александр Лукашенко.

По главной площади страны торжественным маршем прошли 17 пеших парадных расчетов - сотрудники ГАИ, ОМОН, солдаты роты почетного караула, милиционеры-кинологи, сотрудницы Академии МВД. Девушки впервые идут, чеканя шаг.

«Изначально мы начинали тренироваться отдельно от ребят. Неуверенность была. Но уже на первых совместных тренировках, девушки увидели, что у них получается не хуже, чем у ребят», - говорит подполковник, преподаватель Академии МВД Беларуси Елена Абрамович.

За пешими следовала автоколонна из раритетных автомобилей «ГАЗ», «Москвич», желтых с синей полоской на борту «советских» патрульных машины60-х и 70-х годов, «Волг», «Жигулей» и, конечно, современные БТРы и внедорожников «Богатырь».

Многие ветераны органов внутренних дел в этот день вспоминают свою службу. Генерал-майор Алексей Клещенок отдал милиции 35 лет, начав карьеру участковым. По его словам, в прошлом веке по мобильности милиция, конечно, уступала, но преступников все равно ловили.

«Я начинал работу в Советском райотделе Минска 65-м году. В отделе была одна машина, грузовой «ГАЗон», которая и подбор правонарушителей, и пьяниц, и оперативные задачи выполняла», - рассказал Клещенок.

Вся столетняя история белорусской милиции теперь собрана и в одном музее. Довоенная и послевоенная. В экспозиции - изъятое оружие, поддельная валюта и даже самогон. Всего - 11 тысяч экспонатов. В ближайшее время в музее появятся аудиогиды на разных языках и собственный сайт.