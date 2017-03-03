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В Брестском роддоме поздравили "будущих милиционеров"

04.03.2017 18:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 4 мар — Sputnik. В День милиции брестские правоохранители поздравили малышей, родившихся 4 марта, а также запустили тематический троллейбус.

Сегодня утром представители областного УВД посетили Брестский роддом и вручили подарки новорожденным и их мамам. В ночь с пятницы на субботу родились трое малышей — двое мальчиков и одна девочка.

"Первым в День милиции на свет появился мальчик. В этой семье уже есть двое детей, это третий", — рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В Брестском роддоме поздравили "будущих милиционеров"
© Фото: УВД Брестского облисполкома
В Брестском роддоме поздравили "будущих милиционеров" и их мам

Цветы мамам вручал заместитель начальника УВД подполковник Владимир Китель. Для малышей милиционеры приготовили подарок, который может повлиять на их жизненный выбор.

"Мы подарили им нашего медведя-милиционера как первую игрушку в жизни, как талисман", — сказал Дученко.

Вместе с представителями ведомства мам посетили сотрудники страховой компании — партнера УВД. Они вручили сертификаты на страхование жизни ребенка и матери.

В Брестском роддоме поздравили "будущих милиционеров"
© Фото: УВД Брестского облисполкома
Цветы мамам вручал заместитель начальника УВД подполковник Владимир Китель

Затем милиционеры отправились на запуск тематического троллейбуса, на борту которого изображена праздничная символика УВД. С февраля по городу уже курсирует автобус с таким оформлением. Внутри них размещены календари с краткой информацией о выдающихся милиционерах Брестчины, снаружи — надпись "100 год на варце правапарадку". Водителям обоих транспортных средств также вручили милицейского медведя как символ УВД и оберег в дороге.

Также среди мероприятий, приуроченных к 100-летию милиции, была торжественная церемония в Брестской крепости, которая прошла 1 марта.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестские милиционеры поздравили малышей, которые родились 4 марта, и их мам.

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