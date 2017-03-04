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Музыкальное путешествие из Израиля в Нью-Йорк: звезды джаза в Минске

05.03.2017 09:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Джазовые музыканты Гади Легави (фортепиано), Шахар Элнатан (гитара), Дан Аран (барабаны), Аркадий Овруцкий (контрабас) проведут в  понедельник, 6 марта творческую встречу в Большом зале Белорусской академии музыки.

Музыкальное путешествие из Израиля в Нью-Йорк: звезды джаза в Минске
© Фото: предоставлено организаторами
Звезда мирового джаза Кевин Махогани споет в Минске и даст мастер-класс

Накануне в рамках проекта "Международный джаз в Минске" они сыграют в концерте с легендарным джазовым вокалистом Кевином Махогани.

Музыканты признаются, что к джазу их привела любовь к музыке любовь к музыке и жажда экспериментов. Пианист Гади Легави играет на инструменте с самого раннего возраста. Когда молодой человек "подсел на джаз", на него обратил внимание известный джазовый музыкант Рави Колтрейн и предложил играть вместе в знаменитых джаз-клубах. С тех пор Гади Легави выступает на музыкальных фестивалях по всему миру и сотрудничает с некоторыми из величайших музыкантов нашего времени.

Гитарист Шахар Элнатан является одним из ведущих молодых исполнителей джазовой сцены в Израиле. На его стиль оказали влияние мотивы Ближнего Востока и арабской музыки. Стажировался в Нью-Йорке у великих музыкантов нашего времени.

Его дебютный альбом под названием "One World", представляет собой музыкальное путешествие из Израиля в Нью-Йорк.

Дан Аран стал одним из самых востребованных барабанщиков. В дополнение к гастролям, записи и выступлениям с известными артистами, Дан руководит своим собственным квинтетом.

Арк Овруцкий — контрабасист, композитор и бэнд-лидер, лауреат джазовых фестивалей и автор многих международных джазовых проектов. С 2005 года живет и работает в США.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках проекта "Международный джаз в Минске" известные джазисты из США и Израиля встретятся с белорусскими поклонниками.

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