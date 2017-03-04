Месяц протестов и исполнения желаний: лучшие фотографии февраля
Размер текста:
A
A
A
Самый короткий месяц году оказался весьма насыщенным для фотослужбы TUT.BY. Мы видели как одни идут к своей мечте и прикладывают к этому максимум усилий; как другие дарят радость близким и как небезразличные белорусы помогают исполняться желаниям других людей. Но февраль также запомнится многочисленными акциями протестов, которые прокатились по всей стране. Мы видели как люди выступают за отмену налога на тунеядство и как борются за память о Куропатах. Люди и истории, которые вдохновляют и удивляют — в подборке лучших фотографий февраля.
Предыдущие выпуски можно найти по тегу «
». Фото месяца TUT Бизнесмен из Орши Алексей Талай, который в юности потерял обе руки и обе ноги, тренируется в бассейне Университета физкультуры, чтобы попасть в белорусскую паралимпийскую сборную по плаванию Минск, 7 февраля 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж Участники экскурсии по тракторозаводскому поселку проходят мимо популярного дома с русалками по улице Стахановской. Минск, 4 февраля 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж Дети катаются на колесе обозрения на рождественской ярмарке в центре Киева, январь 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь репортаж 33-летний Илья Кисилев обнимает своего любимого игрока хоккейного клуба «Динамо-Минск» Илью Шинкевича после игры. В 26 лет Киселев получил травму и у него отнялись руки и ноги, но мужчина создает реабилитационный центр для инвалидов в своем доме в Толочине, а 21 февраля 2017 года впервые попал в «Минск-Арену» на хоккей. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь репортаж Прачка Валентина Чернышева плачет в исполкоме Рогачева во время приема по вопросам «тунеядства» первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова. Женщине не хватило нескольких дней до получения годового стажа в 2015 году и ее обязали выплатить налог в размере 293 рубля 30 копеек. Рогачев, Гомельская область, 17 февраля 2017 года. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY Весь репортаж Дети позируют для фотографии на память, забравшись на ледяную скульптуру «Звезда» во время фестиваля ледяных скульптур в Ботаническом саду. Минск, 17 февраля 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь репортаж Вид на Красный костел и торговый центр «Столица» во время снегопада. Минск, 22 февраля 2017 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Активисты «Молодого фронта» протестуют против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты. Молодые люди развернули небольшой палаточный лагерь возле забора, ограждающего строительную площадку и требовали остановить стройку. 26 февраля 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь репортаж Молодые люди выбирают подарки ко Дню святого Валентина в одном из ювелирных магазинов Минска, 13 февраля 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж Юные хоккеисты из Сморгони, которые год назад тренировались в старом бассейне, встретились на льду с игроками минской «Юности». Сморгонь, Гродненская область, 7 февраля 2017 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь репортаж Многодетный отец и владелец конюшни Евгений Микель с одной из своих лошадей по кличке Апёшка. В январе 2017 года дом Евгения сгорел, прилегающий к дому сарай с лошадьми не пострадал. Деревня Пашковичи в пригороде Минска, 1 февраля 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж: Масленичные гуляния на «Минской лыжне» на лыжероллерной трассе в микрорайоне Веснянка, Минск, 25 февраля 2017 года. Фото: Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь репортаж Косули недалеко от парка отдыха «Якутские горы» под Минском, 2 февраля 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Оппозиционный депутат Елена Анисим (в центре) общается с журналистами и пассажирами во время своего выездного приема в электричке по маршруту Минск — Городея, 11 февраля 2017 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж Около двух тысяч белорусов идут по проспекту Независимости в Минске во время несанкционированной акции «Марш рассерженных белорусов». Собравшиеся требовали от властей отменить декрет о тунеядстве и другие меры, которые бьют по кошелькам белорусов. Минск, 17 февраля 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь репортаж
Бойцы тактической группы «Беларусь» идут по коридору заброшенного завода в селе Марьинка, Донецкая область. Два года назад под Донецком произошло объединение белорусов, которые воюют в Украине. Уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно. Марьинка, Донецкая область, Украина, 1 февраля 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь репортаж
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале белорусы протестовали против декрета о тунеядстве, защищали Куропаты и помогали исполнять желания других людей. Люди и истории, которые вдохновляют и...
Эксперт о возможных действиях Беларуси после повышения цен на газ
17:24,
Sputnik Беларусь
Просто о здоровье: 12 показателей организма, которые надо знать каждому
11:35,
Sputnik Беларусь
Врачи потеряли 110 рублей, а преподаватели - 190. Как изменились зарплаты бюджетников в январе
12:32,
Tut.by
Тихиня о "ворах в законе": всех держим под контролем
10:51,
Sputnik Беларусь
"Даже служебные собаки прошли почти строевым шагом и с улыбкой". Репортаж с парада милиции
15:11,
Tut.by
Лукашенко присвоил 9 силовикам генеральские звания
14:30,
Tut.by
Как девочка развеяла все страхи молодого доктора одним словом
14:49,
Фактрум
Газпром повысил цену газа для Беларуси до $141 за тысячу кубометров
14:02,
Sputnik Беларусь
Виктор Гончаренко: «Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам в него играть, каждое касание майки свистится»
19:00,
Tribuna.com
Дорофеева и Котковец представили бриллианты белорусского производства
19:36,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Шах и мат: Россия повышает цену на газ для Беларуси 04.03.2017,
БДГ
"Сразу видно, тунеядец поехал!" Топ-7 авто для социальных иждивенцев 04.03.2017,
Tut.by
Эксперт о возможных действиях Беларуси после повышения цен на газ 04.03.2017,
Sputnik Беларусь
Просто о здоровье: 12 показателей организма, которые надо знать каждому 04.03.2017,
Sputnik Беларусь
Тихиня о "ворах в законе": всех держим под контролем 04.03.2017,
Sputnik Беларусь
56-летняя модель на своем примере доказывает, что красота и сексуальность не зависят от возраста 04.03.2017,
Tut.by
Врачи потеряли 110 рублей, а преподаватели - 190. Как изменились зарплаты бюджетников в январе 04.03.2017,
Tut.by
Поехали в обход. Кто ездит по МКАД-2, которую открыли два месяца назад
27.02.2017,
Tut.by
Солдат-срочник умер в военной части в Печах
02.03.2017,
Sputnik Беларусь
Бедные белорусы, тунеядская "разъяснялка" и суд над пьяным гаишником - все важное за вчера
01.03.2017,
Tut.by
Как электрик над моей женой подшутил
02.03.2017,
Фактрум
В Беларуси меняются тарифы на услуги электросвязи и почты
27.02.2017,
Ежедневник
Белстат обнародовал правду о безработице
28.02.2017,
Ежедневник
Декрет о тунеядстве: чиновники проводят онлайн-конференцию, народ собирается на митинги
27.02.2017,
Tut.by
Комментарии