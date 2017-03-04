Самый короткий месяц году оказался весьма насыщенным для фотослужбы TUT.BY. Мы видели как одни идут к своей мечте и прикладывают к этому максимум усилий; как другие дарят радость близким и как небезразличные белорусы помогают исполняться желаниям других людей. Но февраль также запомнится многочисленными акциями протестов, которые прокатились по всей стране. Мы видели как люди выступают за отмену налога на тунеядство и как борются за память о Куропатах. Люди и истории, которые вдохновляют и удивляют — в подборке лучших фотографий февраля.

Предыдущие выпуски можно найти по тегу « Фото месяца TUT ».



Бизнесмен из Орши Алексей Талай, который в юности потерял обе руки и обе ноги, тренируется в бассейне Университета физкультуры, чтобы попасть в белорусскую паралимпийскую сборную по плаванию Минск, 7 февраля 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Участники экскурсии по тракторозаводскому поселку проходят мимо популярного дома с русалками по улице Стахановской. Минск, 4 февраля 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Дети катаются на колесе обозрения на рождественской ярмарке в центре Киева, январь 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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33-летний Илья Кисилев обнимает своего любимого игрока хоккейного клуба «Динамо-Минск» Илью Шинкевича после игры. В 26 лет Киселев получил травму и у него отнялись руки и ноги, но мужчина создает реабилитационный центр для инвалидов в своем доме в Толочине, а 21 февраля 2017 года впервые попал в «Минск-Арену» на хоккей. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Прачка Валентина Чернышева плачет в исполкоме Рогачева во время приема по вопросам «тунеядства» первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова. Женщине не хватило нескольких дней до получения годового стажа в 2015 году и ее обязали выплатить налог в размере 293 рубля 30 копеек. Рогачев, Гомельская область, 17 февраля 2017 года. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

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Дети позируют для фотографии на память, забравшись на ледяную скульптуру «Звезда» во время фестиваля ледяных скульптур в Ботаническом саду. Минск, 17 февраля 2017 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Вид на Красный костел и торговый центр «Столица» во время снегопада. Минск, 22 февраля 2017 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Активисты «Молодого фронта» протестуют против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты. Молодые люди развернули небольшой палаточный лагерь возле забора, ограждающего строительную площадку и требовали остановить стройку. 26 февраля 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Молодые люди выбирают подарки ко Дню святого Валентина в одном из ювелирных магазинов Минска, 13 февраля 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Юные хоккеисты из Сморгони, которые год назад тренировались в старом бассейне, встретились на льду с игроками минской «Юности». Сморгонь, Гродненская область, 7 февраля 2017 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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Многодетный отец и владелец конюшни Евгений Микель с одной из своих лошадей по кличке Апёшка. В январе 2017 года дом Евгения сгорел, прилегающий к дому сарай с лошадьми не пострадал. Деревня Пашковичи в пригороде Минска, 1 февраля 2017 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Масленичные гуляния на «Минской лыжне» на лыжероллерной трассе в микрорайоне Веснянка, Минск, 25 февраля 2017 года. Фото: Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Косули недалеко от парка отдыха «Якутские горы» под Минском, 2 февраля 2017 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Оппозиционный депутат Елена Анисим (в центре) общается с журналистами и пассажирами во время своего выездного приема в электричке по маршруту Минск — Городея, 11 февраля 2017 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

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Около двух тысяч белорусов идут по проспекту Независимости в Минске во время несанкционированной акции «Марш рассерженных белорусов». Собравшиеся требовали от властей отменить декрет о тунеядстве и другие меры, которые бьют по кошелькам белорусов. Минск, 17 февраля 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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Бойцы тактической группы «Беларусь» идут по коридору заброшенного завода в селе Марьинка, Донецкая область. Два года назад под Донецком произошло объединение белорусов, которые воюют в Украине. Уголовный кодекс запрещает белорусам участвовать в любых военных конфликтах за рубежом — за деньги или безвозмездно. Марьинка, Донецкая область, Украина, 1 февраля 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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