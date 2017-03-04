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Как минская милиция отметила свое столетие
05.03.2017 09:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Беларусь отметила 100 лет со дня образования минской милиции.
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© Sputnik / Виктор Толочко
Минская милиция была образована именно 4 марта 1917 года, в то время как советская, а вслед за ней и российская милиция отмечают свой профессиональный праздник 10 ноября.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в юбилейный день подписал указы о п
Поздравить белорусских коллег приехали представители милицейских ведомств из из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Катара, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России, Сербии, Таджикистана.
4 марта свой послужной путь вспоминали милицейские ветераны: беседу с полковником милиции в отставке, председателем совета ветеранов органов внутренних дел ГУВД Мингорисполкома Анатолием Манюком в день столетнего юбилея белорусской милиции слушайте на
Заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси полковник милиции Владимир Тихиня рассказал Sputnik о том, как важно не допустить криминальный капитал в страну, для чего "нужны"
А в Бресте
Ну а в Минске сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД приняли участие в торжественном марше на проспекте Независимости. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли праздничные мероприятия.
© Sputnik / Виктор Толочко
Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции
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