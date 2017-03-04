Беларусь отметила 100 лет со дня образования минской милиции.

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Минске, посвященный 100-летию милиции" title="Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: милиция заслужила высокую оценку белорусского народа

Минская милиция была образована именно 4 марта 1917 года, в то время как советская, а вслед за ней и российская милиция отмечают свой профессиональный праздник 10 ноября.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в юбилейный день подписал указы о п рисвоении воинских и специальных званий .

Поздравить белорусских коллег приехали представители милицейских ведомств из из Азербайджана, Вьетнама, Грузии, Катара, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, России, Сербии, Таджикистана.

4 марта свой послужной путь вспоминали милицейские ветераны: беседу с полковником милиции в отставке, председателем совета ветеранов органов внутренних дел ГУВД Мингорисполкома Анатолием Манюком в день столетнего юбилея белорусской милиции слушайте на радио Sputnik Беларусь .

Заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси полковник милиции Владимир Тихиня рассказал Sputnik о том, как важно не допустить криминальный капитал в страну, для чего "нужны" воры в законе и как сих сегодня держат под контролем.

А в Бресте сотрудники милиции пошли в роддом , чтобы поздравить "возможно и будущих милиционеров", рожденных в этот юбилейный день и подарить им талисман на всю жизнь — мишку-милиционера.

Ну а в Минске сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД приняли участие в торжественном марше на проспекте Независимости. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прошли праздничные мероприятия.



© Sputnik / Виктор Толочко Парад в Минске, посвященный 100-летию милиции