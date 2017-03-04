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В Минской области спасатели взывают к благоразумию рыбаков
05.03.2017 09:36 — Новости Общества | Tut.by
С 1 марта на территории Минской области
В связи с тем, что плюсовая температура уже держится на протяжении нескольких дней, то предугадать, на каких участках льда можно провалиться, практически невозможно.
«Собираясь на рыбалку, каждый человек должен помнить о том, что дома его ждет семья, и возможный улов не соизмерим с ценой собственной жизни», — отметила официальный представитель МЧС Кристина Борейко.
Напомним, что с начала этой зимы на водоемах Минской области такое увлечение уже привело к гибели 7 человек, 5 человек работникам МЧС удалось спасти.
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В связи с тем, что плюсовая температура уже держится на протяжении нескольких дней, то предугадать, на каких участках льда можно провалиться, практически...
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