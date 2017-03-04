С 1 марта на территории Минской области введен запрет выхода на лед. Сделано это в первую очередь для того, чтобы предупредить несчастные случаи на водоемах области и обеспечить безопасность граждан. Спасатели призывают рыбаков быть благоразумными. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Минской области.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Когда среднесуточная температура воздуха выходит на плюсовую отметку, то на поверхности ледового покрытия начинает интенсивно таять снег, и этот процесс ускоряется ветрами, дождями и сырыми туманами. Поверхностная вода впитывается в лед, нарушая его монолитную структуру и вызывая распадение льда на отдельные кристаллы, связь между которыми постепенно ослабевает. Одновременно лед подтаивает и снизу. По этим причинам весенний лед очень коварен: утратив прочные свойства структуры, лед не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а неожиданно провалиться под ногами человека. Из этого следует, что толщина льда не является абсолютной гарантией безопасности.

В связи с тем, что плюсовая температура уже держится на протяжении нескольких дней, то предугадать, на каких участках льда можно провалиться, практически невозможно.

«Собираясь на рыбалку, каждый человек должен помнить о том, что дома его ждет семья, и возможный улов не соизмерим с ценой собственной жизни», — отметила официальный представитель МЧС Кристина Борейко.

Напомним, что с начала этой зимы на водоемах Минской области такое увлечение уже привело к гибели 7 человек, 5 человек работникам МЧС удалось спасти.