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В Минске появилось граффити "Это я автор налога на безработных"
05.03.2017 11:26 — Новости Общества | Tut.by
В центре Минска появилось новое граффити. На нем изображена член Совета Республики Марианна Щеткина, ранее — глава Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Рядом с ее портретом в полный рост пояснение: «Это я автор налога на безработных». Фотографии стрит-арта неизвестного уличного художника сделал блогер Антон Мотолько.
Справедливости ради отметим, что идейным автором «налога на тунеядство» является бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Впервые эта идея была им озвучена
Сам проект «налога на безпработных» разрабатывался в Министерстве труда и соцзащиты. В то время его возглавляла Марианна Щеткина.
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В центре Минска появилось новое граффити. На нем изображена член Совета Республики Марианна Щеткина, ранее - глава Министерства труда и социальной защиты Беларуси.
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