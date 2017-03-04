В центре Минска появилось новое граффити. На нем изображена член Совета Республики Марианна Щеткина, ранее — глава Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Рядом с ее портретом в полный рост пояснение: «Это я автор налога на безработных». Фотографии стрит-арта неизвестного уличного художника сделал блогер Антон Мотолько.

Справедливости ради отметим, что идейным автором «налога на тунеядство» является бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Впервые эта идея была им озвучена 12 июля 2013 года . По его словам, в стране около 445 тысяч трудоспособных жителей, которые нигде не работают, не вносят никакого вклада в развитие экономики, но пользуются социальными благами.

Сам проект «налога на безпработных» разрабатывался в Министерстве труда и соцзащиты. В то время его возглавляла Марианна Щеткина.