В Бресте в очередной раз проходит марш нетунеядцев. Конкуренцию на центральной площади города противникам «налога на тунеядство» составляют очереди желающих бесплатное прокатиться на паровозике, лошадке, ослике и карете «Фаэтон».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

На площади Ленина собрались около 50-ти человек, выступающих за отмену «налога на тунеядство». Среди них — активист из Березы Александр Кабанов и заместитель председателя Брестской областной организации ОГП Владимир Вуек.

В день проведения третьего марша на площади Ленина с 11.00 до 15.00 было организовано бесплатное катание на паровозике, лошадке, ослике, карете «Фаэтон». Соответствующее объявление появилось на стенде у входа в городской парк культуры и отдыха.

Кроме того, некоторые брестчане получили смс-сообщения со следующим текстом: «В субботу и воскресенье с 11:00 до 15:00 на площади Ленина будет организовано бесплатное катание на лошадях, поезде и электромобилях. Просьба организовать оповещение и явку детей с педагогами, детей с родителями и сотрудников с детьми».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В акции также собирались принять участие оппозиционные политики — председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, заместитель председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский и активистка Ольга Ковалькова. Однако утром 5 марта по дороге из Минска в Брест, под Ивацевичами автомобиль с оппозиционерами остановили сотрудники ГАИ. По их словам, инспекторы должны были проверить, не находится ли машина в угоне. В Ивацевичах Козлов и Ковалькова остались на освидетельствование, а Лебедько и Рымашевский попытались поймать попутку. По пути их вновь остановили и везут в милицию — по словам правоохранителей, они находятся в розыске .

Накануне марша в Бресте задержали самых активных участников прошлого мероприятия Андрея Шарендо и Наталью Папкову. Активиста сотрудники милиции доставили в Ленинский райотдел, где он пробудет до понедельника. На 6 марта у него назначен суд, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. По информации собеседника Наталья Папкова находится в психиатрическом стационаре областного психоневрологического диспансера. Сколько она там будет находится пока не известно.

На несанкционированный марш нетунеядцев в Бресте люди собираются третье воскресенье под ряд. Первая акция собрала около 100 участников, на вторую пришли около 300 человек.



На фото слева Наталья Папкова, справа — Андрей Шарендо.

Напомним, за последний месяц во многих городах Беларуси прошли акции протеста против налога на тунеядство. Несколько тысяч человек вышли на улицы с требованием отменить декрет № 3, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акции прошли мирно. Однако в последние дни общественных активистов и политиков вызывают в милицию , чтобы составить протоколы за участие в «Маршах нетунеядцев». Кроме столицы, такие новости приходят из Могилева, Гомеля, Гродно и Витебска. Новые марши планируются по всей стране в ближайшие недели.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» приняли в 2015 году. Срок уплаты налога на финансирование государственных расходов за 2015 год истек 20 февраля этого года. Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, хотя «письма счастья» от налоговой получили около 470 тысяч человек. В бюджет поступило 16,3 млн рублей.

За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.