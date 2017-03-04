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На "Марш нетунеядцев" в Бресте собрались около 50 человек
05.03.2017 12:02 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте в очередной раз проходит марш нетунеядцев. Конкуренцию на центральной площади города противникам «налога на тунеядство» составляют очереди желающих бесплатное прокатиться на паровозике, лошадке, ослике и карете «Фаэтон».
На площади Ленина собрались около 50-ти человек, выступающих за отмену «налога на тунеядство». Среди них — активист из Березы Александр Кабанов и заместитель председателя Брестской областной организации ОГП Владимир Вуек.
В день проведения третьего марша на площади Ленина с 11.00 до 15.00 было организовано
Кроме того, некоторые брестчане получили смс-сообщения со следующим текстом: «В субботу и воскресенье с 11:00 до 15:00 на площади Ленина будет организовано бесплатное катание на лошадях, поезде и электромобилях. Просьба организовать оповещение и явку детей с педагогами, детей с родителями и сотрудников с детьми».
В акции также собирались принять участие оппозиционные политики — председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, заместитель председателя ОГП Николай Козлов, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский и активистка Ольга Ковалькова. Однако утром 5 марта по дороге из Минска в Брест, под Ивацевичами автомобиль с оппозиционерами остановили сотрудники ГАИ. По их словам, инспекторы должны были проверить, не находится ли машина в угоне. В Ивацевичах Козлов и Ковалькова остались на освидетельствование, а Лебедько и Рымашевский попытались поймать попутку. По пути их вновь остановили и везут в милицию — по словам правоохранителей,
Накануне марша в Бресте
На несанкционированный марш нетунеядцев в Бресте люди собираются третье воскресенье под ряд. Первая акция собрала около 100 участников,
Напомним, за последний месяц во многих городах Беларуси
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» приняли в 2015 году. Срок уплаты налога на финансирование государственных расходов за 2015 год истек 20 февраля этого года. Сбор на финансирование госрасходов уплатили более 54 тысяч белорусов, хотя «письма счастья» от налоговой получили около 470 тысяч человек. В бюджет поступило 16,3 млн рублей.
За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.
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Конкуренцию на центральной площади города противникам "налога на тунеядство" составляют очереди желающих бесплатное прокатиться на паровозике, лошадке, ослике и...
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