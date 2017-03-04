|
6 марта в Беларуси ожидаются дожди
05.03.2017 15:06 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси 6 марта будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут дожди. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник ночью по Брестской, Гродненской и Витебской областям, днем на большей части территории пройдут дожди. В дневные часы по северо-западу в отдельных районах ожидаются сильные дожди, туман.
В северных районах страны возможен мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха минимальная ночью 2…+8°С, максимальная днем +6…+12°С, в северных районах не выше +5°С, а вот по юго-востоку воздух прогреется до +14°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Температура воздуха минимальная ночью 2…+8°С, максимальная днем +6…+12°С, в северных районах не выше +5°С, а вот по юго-востоку воздух прогреется до +14°С.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии