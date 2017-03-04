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6 марта в Беларуси ожидаются дожди

05.03.2017 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси 6 марта будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут дожди. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник ночью по Брестской, Гродненской и Витебской областям, днем на большей части территории пройдут дожди. В дневные часы по северо-западу в отдельных районах ожидаются сильные дожди, туман.

В северных районах страны возможен мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью 2…+8°С, максимальная днем +6…+12°С, в северных районах не выше +5°С, а вот по юго-востоку воздух прогреется до +14°С.

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Температура воздуха минимальная ночью 2…+8°С, максимальная днем +6…+12°С, в северных районах не выше +5°С, а вот по юго-востоку воздух прогреется до +14°С.

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