В Беларуси 6 марта будет облачно с прояснениями, на большей части территории пройдут дожди. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник ночью по Брестской, Гродненской и Витебской областям, днем на большей части территории пройдут дожди. В дневные часы по северо-западу в отдельных районах ожидаются сильные дожди, туман.

В северных районах страны возможен мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью 2…+8°С, максимальная днем +6…+12°С, в северных районах не выше +5°С, а вот по юго-востоку воздух прогреется до +14°С.

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