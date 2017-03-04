БРЕСТ, 5 мар — Sputnik. На несанкционированную акцию в Бресте люди собираются третье воскресенье подряд и каждый раз число манифестантов растет.

Первая акция собрала около 100 участников, на вторую пришли около 300 человек, сегодня, по предварительным оценкам, на улицы областного центра вышло более тысячи человек.

"Марш нетунеядцев" начался на площади Ленина. К 12:00 сюда пришли около 200 человек. В это же время на площади было организовано бесплатное катание на паровозике, лошадках и ослике, играла громкая музыка.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Исполняющий обязанности председателя Брестской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Вуек

Исполняющий обязанности председателя Брестской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Вуек предложил собравшимся пройти к зданию Брестского горисполкома, куда ранее он отправлял запрос на встречу с главой города.

По его словам, председатель горисполкома Александр Рогачук готов встретиться с гражданами и пригласил всех согласных на диалог пройти в актовый зал. Спустя несколько минут к людям вышел заместитель председателя Сергей Жуков и также пригласил митингующих в зал для обсуждения декрета №3.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Брестские чиновники пригласили горожан к диалогу

Часть собравшихся требовала, чтобы чиновник отвечал перед народом на площади, и осталась на улице, но более 100 человек все-таки проследовали в помещение. С этого момента "Марш тунеядцев" разделился на две части.

"Сегодня должен состояться диалог. Мы инициаторы этой встречи. Каждый может задать свои вопросы по декрету. Потому что по-другому этот диалог срывается. У нас есть основания полагать, что кому-то просто невыгоден этот диалог. Значит кому-то выгодно, чтобы просто ситуация накалялась и вопрос не решался. У людей диалога еще не было", — сказал Вуек во время акции.

Через некоторое время к митингующей толпе на ступеньки горисполкома вышла группа анархистов в масках. Ее участники развернули черные флаги и транспарант "Чиновник — главный тунеядец".



© Sputnik / Дмитрий Босак. Протесты в Бресте

"Недовольные белорусы" поддерживали анархистов аплодисментами и подхватывали их лозунги.

В это время в актовом зале горисполкома шло обсуждение отмены декрета №3. В помещении, рассчитанном на прием более 300 человек, оставались свободные места. Участникам встречи было тяжело сдерживать свои эмоции, многие люди описывали свои личные ситуации, интересовались отношением мэра к декрету.

"Я как должностное лицо информирую сейчас и делаю постоянно: данный декрет не проработан абсолютно. Он некоторых людей просто обижает", — сказал на встрече Александр Рогачук.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Он также отметил, что очень сложно передать каждую индивидуальную проблему вышестоящему руководству. Но предложения по итогам сегодняшней встречи он обязательно донесет.

"По итогам нашей встречи я буду информировать высшее руководство страны о тех аргументах, которые вы сегодня озвучили. Я готов со всеми неравнодушными людьми на системные встречи", — обратился к участникам дискуссии Рогачук.

Присутствующие в зале также попросили освободить активистов Андрея Шарендо и Наталью Папкову, которых задержали после акции в прошлое воскресенье.

Во время разговора с городскими властями на площади перед горисполкомом выступили все желающие. Затем около 13:00 митингующие тронулись маршем по городу. Колонну возглавили анархисты.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Третий марш "нетунеядцев" в Бресте

Как и в прошлое воскресенье шествие прошло по улице Советской, а закончилось у ЦУМа.На протяжении всего пути к колонне присоединялись зрители. Таким образом, марш собрал около 1000 участников.

Завершилась акция у ЦУМа на проспекте Машерова. Протестующие на недолгое время перекрыли движение автомобилей, договорились о продолжении митингов против декрета №3, а затем стали расходиться. Задержаний во время "Марша нетунеядцев" не зафиксировано.

На марш в Брест планировали приехать глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и бывший кандидат в президенты Виталий Рымашевский. По дороге в Брест на трассе М1 их автомобиль остановили сотрудники ГАИ, чтобы проверить находится ли он в угоне.