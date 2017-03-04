Когда по стране прокатились массовые акции протеста против Декрета № 3, Брест был одним из самых неактивных городов. Ну что такое 100 вышедших на улицы человек для областного центра? Пыль. На открытие нового супермаркета народу соберется в разы больше. «Брест по воскресеньям в Польше на закупах», — шутили комментаторы. Никто не возлагал особых надежд на протестный потенциал приграничья. Зря. Второй несанкционированный марш собрал в городе 300 человек, третий — около тысячи .





Двух активистов, которые принимали участие во втором марше — Андрея Шарендо и Наталью Папкову — накануне задержали . Андрея отвезли в Ленинский РОВД, Наталью — в психоневрологический диспансер. На марш должны были также приехать лидеры ОГП и Белорусской христианской демократии Анатолий Лебедько и Виталий Рымашевский, но их по дороге дважды задержали и на акцию они не успели .

В отсутствие лидеров толпу за собой повел исполняющий обязанности председателя Брестской областной организации ОГП Владимир Вуек. Политик несколько изменил формат проведения марша и объявил участникам, что сейчас колонна пойдет к зданию Брестского горисполкома, чтобы встретиться с его председателем Александром Рогачуком. Идея, мягко говоря, людям показалось странной, но альтернативы на тот момент не было, поэтому толпа пошла к мэру.



И.о. председателя областной организации ОГП Владимир Вуек

На площади у горисполкома и вовсе было объявлено, что на встречу пойдут не все желающие, а Владимир Вуек и несколько участников марша. При этом сразу идти нельзя, так как пришли раньше, а встреча запланирована ровно на 12.10. К этому времени народ успел очухаться и из толпы послышались возмущенные возгласы.

«Пусть он к нам выходит», — кричали из толпы.

Позже предложили компромиссное решение: встретиться с мэром в актовом зале горисполкома. И вроде бы идея неплохая, если бы не одно «но». Говорить было не о чем. Народ высыпал на улицу требовать отмены декрета о тунеядстве, а не вести диалог. Да и о чем говорить? О том, сколько людей получили «письма счастья» и сколько из них были отменены? О том, как важно пополнять бюджет, так как эти средства идут на оплату больниц, школ, зарплат бюджетникам? Говорили уже об этом помощники президента во время «гастролей» по городам Беларуси. Народ вышел на площадь не слушать — наслушался, а говорить, кричать. Поэтому идею идти в актовый зал на встречу с мэром большинство восприняло в штыки. Разговаривать с властью колонна была готова только на ступеньках горисполкома. Местная вертикаль, наоборот, хотела «играть» на своем поле.





Владимир Вуек уговаривал людей идти на диалог. Тех, кто активно выступал против, называл провокаторами. В результате политик и около четверти собравшихся пошли в актовый зал исполкома, другие остались на площади. Когда казалось, что протест «загнулся», на ступеньки горисполкома вышла группа анархистов в балаклавах и транспарантом «Чиновник — главный тунеядец».

Рядом с ними появился мегафон, который переходил из рук в руки.





«Люди, вам не надоело терпеть? Я не являюсь представителем оппозиционной партии. Да и здесь, я смотрю, простые граждане. Правительство до сих пор думает, что все наши собрания собирает оппозиция. Они не понимают, что людей достало, что людей загнали в угол», — кричал один из выступавших.

В это время в актовом зале другие участники акции общались с мэром. Ничего сенсационного. Наверное, самое важное, что прозвучало — это требование освободить задержанных Шарендо и Папкову. Ну и Рогачук поделился своим мнением по поводу декрета № 3:

«Задумка-то правильная, но на выходе получилось не то».





Пока «конструктивная оппозиция» вела диалог с властью, народ на площади устал стоять под горисполкомом в ожидании явления чиновников. Анархисты предложили пойти маршем по центру города: Пушкинская — Советская — ЦУМ. К ним присоединились и некоторые участники «разговора с мэром».





Кульминацией акции стало перекрытие проспекта Машерова. Анархисты вышли на пешеходный переход и выстроились в цепь с баннером. Водители сигналили: правда, не ясно — то ли в поддержку протестующих, то ли от негодования.

Возле центрального универмага очередной несанкционированный марш в Бресте завершился. Будет ли четвертый — неизвестно: ранее активисты озвучивали предложение встречаться каждое воскресенье.