Кроме проблемных детей, в стране немало и «проблемных» родителей — людей, которые считают, что если ребенок хоть и «в планшете», но дома, то это хорошо, а говорить с ним и вовсе не обязательно. Такое мнение в интервью телепрограмме «Контуры» на ОНТ высказала в воскресенье 5 марта заместитель директора РНПЦ психического здоровья, психотерапевт Татьяна Емельянец.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По ее словам, вся страна впервые столкнулась с такой проблемой.

— Это [дело о нападении в ТЦ «Европа"] - первый звоночек для всех, и в первую очередь для родителей. Нужно проводить время всей семьей, обсуждать все, что происходит, на своеобразных «семейных» советах: а что мы будем делать в выходные? куда пойдем в воскресенье? как дела у каждого [члена семьи]?

Специалист считает, что успокивать себя тем, что ребенок дома, если при этом он все время проводит в «гаджетах» и нормального общения в семье на самом деле нет, нельзя. «Это так удобно, когда ребенок сидит с планшетом дома, а мама и папа могут смотреть футбол или сериал. И получается, что на одной территории родители и дети живут как на разных планетах, не понимая, чем наполнена жизнь ребенка». Невозможно приводить [ребенку] чужие примеры — только самим показывать, что он в семье, что он не один, уверена Татьяна Емельянец.

Напомним, 8 октября 17-летний парень с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец, еще две женщины пострадали. 3 марта суд приговорил обвиняемого к максимальному для несовершеннолетнего сроку — 15 годам лишения свободы. Владислав Казакевич будет отбывать наказание в колонии общего режима, хотя родители парня настаивали на лечении сына. Обвиняемый должен возместить потерпевшим моральный вред в размере 220 тысяч рублей.