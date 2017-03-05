Доброе утро!

Мужчины, до самого страшного дня в году главного женского праздника осталось всего два дня. Если вы еще не определились с подарками, имейте в виду — после успеха с мужскими носками на 23 февраля Брестский чулочный комбинат упаковал в консервные банки носки и для женщин . Правда, мы не уверены, что они оценят креатив — новые коллекции Milavitsa или украшения с белорусскими (!) бриллиантами должны заинтересовать больше.





ВАЖНОЕ

Ну вот и все, в газовом конфликте России и Беларуси наступила определенность: «Газпром» заявил о новой цене на газ для Беларуси. С 1 января 2017 года он подорожал на 6,81%, до $ 141,1 за 1 тыс. куб. м. До этого цена была 132 доллара за тысячу кубометров, а президент даже заявлял, что мы платим 107 долларов.

Белорусская милиция отметила свой столетний юбилей. На торжественном собрании президент предупредил милиционеров, что попытки расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку будут постоянно, но это ни у кого не получится , девяти силовикам вручили генеральские погоны , а на центральном проспекте Минска впервые в истории прошел торжественный марш: даже служебные собаки шли почти строевым шагом и с улыбкой — у нас, кстати, был отличный репортаж оттуда. А еще мы нашли милиционеров-героев — поговорили с сотрудниками, которых по праву можно назвать лучшими.





А Минску исполнилось 950 лет. Впервые город упоминается в «Повести временных лет» 3 марта 1067 года в связи с битвой на Немиге. Мы посмотрели, как город менялся на протяжении столетий и что происходило в определенный год в Минске и в других городах мира. И в день 950-летия в столице… вновь появился Всеслав Чародей. Тот самый, что в легендарной битве на Немиге противостоял ярославичам во главе войска Полоцкого княжества. В современном Минске он прокатился на двухэтажном экскурсионном автобусе, узнал, что было после него, в музее, и даже встретился с сегодняшним мэром Андреем Шорцем. Все подробности — в сюжете TUT.BY .

В Бресте 5 марта в очередной раз прошел «Марш нетунеядцев» — в шествии приняли участие более 1000 человек. Участников акции разделили и попытались «заболтать» — вот что из этого вышло . В то же время в Минске появилось и исчезло граффити «Это я автор налога для безработных» . На нем изображена член Совета Республики Марианна Щеткина, ранее — глава Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Которая, кстати, автором налога-то и не была.





Суды вынесли приговоры по резонансным делам, за которыми страна следили последние недели: бывший руководитель ГАИ Барановичей получил 7 лет колонии (не поселения!) за «пьяное» смертельное ДТП — и это даже больше, чем запрашивал прокурор; а Влада Казакевича, совершившего нападение с бензопилой в ТЦ «Европа», приговорили к максимальному для несовершеннолетнего сроку — 15 годам лишения свободы. Потерпевшим он должен будет выплатить более 110 тысяч долларов компенсации морального вреда. Много это или мало — разбирались здесь . А вот здесь психотерапевт объясняет, почему дело Казакевича — это первый звоночек для всех родителей нашей страны.

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Не от хорошей жизни ветеран труда, которому при стаже работы почти 39 с половиной лет назначили пенсию в 200 рублей, дошел до суда — надеялся, что ему пересмотрят выплаты. Но добиться повышения пенсии не получилось. Почему — читайте здесь .

Знаете, сколько на белорусской земле построенной «самоволки»? Ох, много! Чаще всего это возведенные без всяких документов сараи, бани, гаражи, здания, которые строились как частный дом, а в процессе превратились в многоквартирный. Пока застройщику проще и, главное, дешевле не блюсти все формальности, а достроить и «узаконить». Но государство решило: законодательство надо менять. Как — разбирался REALTY.TUT.BY .

В Великобритании создали «умный презерватив» — там представили устройство под названием i. Con, которое выполняет функцию фитнес-трекера для секса. Оно даже оснащено экспресс-тестом на венерические заболевания! Что еще умеет в постели этот чудо-девайс — рассказываем . И еще немного о сексе: 42.TUT.BY нашел для вас много научных фактов обо всех аспектах интимной близости — от частоты, необходимой для счастья, до мифа «о семи секундах». Если хотите быть еще и неплохим теоретиком — вам сюда .

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Самый короткий месяц в году оказался весьма насыщенным для фотослужбы TUT.BY. Февраль запомнится многочисленными акциями протестов, которые прокатились по всей стране. Мы видели, как люди выступают за отмену налога на тунеядство и как борются за память о Куропатах. Люди и истории, которые вдохновляют и удивляют, — в подборке наших лучших фотографий февраля .





Белорусский смартфон, бессмысленный и беспощадный, попал в обзор 42.TUT.BY. Сегодня Venso по праву можно считать единственной белорусской компанией, выпускающей смартфоны и носимую электронику. Правда производится вся эта техника в Китае — в Беларуси ведется лишь ее разработка. Наши ребята разобрались, на что способен отечественный «флагман» , а также протестировали белорусский фитнес-браслет Band.

А вы видели странное видео, снятое из окна автомобиля в Америке? В ролике 18 индеек ходят по кругу вокруг мертвого кота, лежащего на дороге. Позже эксперты объяснили, почему .

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Ну и вот традиционная задачка от 42.TUT.BY , решая которую, вы могли размять мозги в выходные. Но если в эти прекрасные весенние дни было не до того, проверьте сейчас, по зубам ли вам задание для 11-летних австралийских школьников. Только поторопитесь — совсем скоро ребята опубликуют ответ.

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