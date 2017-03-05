﻿ Лунинецких детей, оздоравливающихся в Сочи, отправили домой с пищевым отравлением. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лунинецких детей, оздоравливающихся в Сочи, отправили домой с пищевым отравлением

06.03.2017 07:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Группа детей из Лунинецкого района в составе 38 человек проходила оздоровление в санатории «Беларусь» в Сочи. 3-го марта дети выезжали домой, и уже на вокзале, в ожидании поезда, нескольким из ребят стало плохо.

— В поезде и другие дети пожаловались на недомогание, — сообщила Медиа-Полесью поминутно отслеживающая проблемную ситуацию начальник Лунинецкого отдела образования, спорта и туризма Наталья Тельпук. — С детьми находились три педагога. При посадке в поезд группу сопровождал врач санатория, а затем, по пути следования, подсаживались врачи-инфекционисты. Дети осматривались, им оказывалась медицинская помощь.

В санатории детям выдали сухпайки, однако, до того, когда всех массово начало тошнить, пакеты не распаковывали. Сухпайки изъяты санслужбой России.

В Воронеже к составу присоединили вагон-ресторан, детям предлагали горячее питание.

На первой станции Беларуси — в Добруше — к оказанию помощи подключились сотрудники местного Центра гигиены и эпидемиологии.

К прибытию состава в Гомель Лунинецкая ЦРБ отправила сюда свою бригаду «Скорой помощи», в составе которой находился заведующий инфекционным отделением райбольницы Анатолий Ракович.

— По пути следования от Гомеля до Лунинциа клинических проявлений у детей выявлено не было. По приезду в Микашевичи и Лунинец детей обследовал врач-инфекционист, — подчеркнула Наталья Тельпук.

Детей в Лунинце встречала главврач ЦРБ Светлана Хлебус.

Медики произвели забор материала на кишечно-вирусные инфекции. По результатам анализов, у детей клинических проявлений нет, двум участникам оздоровления из Микашевичей рекомендован домашний режим.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В санатории детям выдали сухпайки, однако, до того, когда всех массово начало тошнить, пакеты не распаковывали. Сухпайки изъяты санслужбой России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Газовый ответ, марши милиции и нетунеядцев, носки-консервы-2 - все важное за выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика