Группа детей из Лунинецкого района в составе 38 человек проходила оздоровление в санатории «Беларусь» в Сочи. 3-го марта дети выезжали домой, и уже на вокзале, в ожидании поезда, нескольким из ребят стало плохо.

— В поезде и другие дети пожаловались на недомогание, — сообщила Медиа-Полесью поминутно отслеживающая проблемную ситуацию начальник Лунинецкого отдела образования, спорта и туризма Наталья Тельпук. — С детьми находились три педагога. При посадке в поезд группу сопровождал врач санатория, а затем, по пути следования, подсаживались врачи-инфекционисты. Дети осматривались, им оказывалась медицинская помощь.

В санатории детям выдали сухпайки, однако, до того, когда всех массово начало тошнить, пакеты не распаковывали. Сухпайки изъяты санслужбой России.

В Воронеже к составу присоединили вагон-ресторан, детям предлагали горячее питание.

На первой станции Беларуси — в Добруше — к оказанию помощи подключились сотрудники местного Центра гигиены и эпидемиологии.

К прибытию состава в Гомель Лунинецкая ЦРБ отправила сюда свою бригаду «Скорой помощи», в составе которой находился заведующий инфекционным отделением райбольницы Анатолий Ракович.

— По пути следования от Гомеля до Лунинциа клинических проявлений у детей выявлено не было. По приезду в Микашевичи и Лунинец детей обследовал врач-инфекционист, — подчеркнула Наталья Тельпук.

Детей в Лунинце встречала главврач ЦРБ Светлана Хлебус.

Медики произвели забор материала на кишечно-вирусные инфекции. По результатам анализов, у детей клинических проявлений нет, двум участникам оздоровления из Микашевичей рекомендован домашний режим.