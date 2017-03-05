12 недель назад « СБ Беларусь Сегодня » совместно с управлением здравоохранения облисполкома начала необычный проект. Под нашим наблюдением худеет 190-килограммовая жительница Витебска Ирина Меркушева. Пока еще героиня не решается открыть свое лицо — она пообещала сделать это сразу после того, как достигнет оптимального для себя веса. Каковы итоги трехмесячной борьбы с самой собой?





Первым делом прошу Ирину встать на весы. Она улыбается: не верите? Верю. Но хочу проверить. Есть! 174 килограмма и 200 граммов. Граммы сбрасываем на одежду, получается, что за 12 недель наша подопечная похудела ровно на 16 килограммов. Отличный результат!

Ирина признается: домашние весы — замечательный стимул:

— Хотела купить такие, чтобы показывали вес до 200 кило. Не нашла. Пришлось брать до 180-ти. Первое время боялась на них даже становиться. И от страха, что сломаю, и от боязни разочароваться в ожиданиях. Одной ногой ступлю и сразу же спрыгиваю. Теперь взвешиваюсь уже спокойно — «подушка безопасности» килограммов в 5−6 есть.

Что изменилось за два месяца, прошедшие после нашей предыдущей публикации? Мы с Ириной все это время поддерживали связь по телефону. Врачи — лично. Правда, худеть за нее никто не собирался.

— Все зависит только от желания и мотивации самого человека, — теперь однозначно уверена Ирина. — И не правы те читатели, которые, обсуждая меня на форумах, пишут: хорошо, мол, ей — благодаря обращению в газету все за нее взялись. А вы подумайте сами: врач пришел один-два раза в месяц, узнал про состояние, посоветовал некоторые изменения в меню, сказал сдать анализы — и все. А за завтраком, обедом и ужином ты остаешься один. Соблазнов — море!

Я согласна с Ириной, но думаю, что нашу героиню столь пристальное внимание к ее персоне все же во многом сдерживало. Сдаться — значит скомпрометировать себя в глазах не только родных и близких, но и тех, кто следит за ее судьбой на страницах газеты. А подводить других ответственная Ирина в силу своего характера не привыкла. Тем более что самый напряженный и критический период в процессе похудания, как считает, уже пройден.

— Соблюдая целую массу ограничений в меню, сейчас ничуть не чувствую себя ущемленной, — утверждает героиня и тут же демонстрирует свою физическую выправку: без проблем достает руками до кончиков пальцев в положении сидя.

Шутит: теперь живот почти не мешает, хотя проблема с ним остается весомой. Насколько? Килограммов этак на двадцать. Ирина мечтает отрезать лишнее, так как не уверена, что «фартук», как она его называет, сможет уйти сам по себе. Растянутые мышцы живота опускают толстую жировую складку далеко вниз, от перевеса страдает позвоночник. Я сомневаюсь, что время таких кардинальных мер уже пришло, но обещаю посоветоваться с врачами.

Вместе мы листаем ежедневник, в котором Меркушева записывает каждый прием пищи. Завтрак, перекус, обед, полдник, ужин и кефир на ночь. Максимальное количество овощей и фруктов. Из мясного только курятина. Плюс рыба. Курс приема таблеток, способствующих снижению веса, закончился месяц назад.

— Недавно столкнулась с непонятной ситуацией и сильно испугалась, — рассказывает Ирина. — На тот момент сбросила 12 килограммов, и вдруг снижение веса затормозилось. Неделю стоит на месте, десять дней… Стала разбирать свою технологию по полочкам. Изучила все, что касается жиров, белков, клетчатки. Меняя местами завтраки, обеды и ужины и вводя в рацион новые, как мне казалось, вполне безобидные блюда, нарушала главное правило — сбалансированность питания в зависимости от времени суток. Теперь утром я употребляю продукты, богатые углеводами, белками и жирами. В обед — мясо и крупы. Ужин состоит исключительно из белков и клетчатки — курицы, рыбы, творога, морепродуктов и овощей. Никаких каш вечером!

По утрам Ирина принимает специальный коктейль. С вечера смешивает две ложки овсяных хлопьев с ложкой льняного масла и стаканом кефира, добавляет туда еще по чайной ложке льняных семян и какао, а также несколько штук чернослива. Главное условие — в течение ближайших трех часов всю эту смесь ничем не заедать и не запивать.

— Не знаю, насколько это правильно с точки зрения диетологов, я еще только собираюсь с ними проконсультироваться, но мне такие корректировки помогли. За неделю — минус четыре кило, — рассказывает Ира.

Но самая главная проблема нашей героини остается нерешенной. Она не может двигаться и выходить на улицу. Поврежденные коленные суставы по-прежнему не выдерживают вес. Приходится ухищряться. Меркушева разработала свой комплекс упражнений сидя и лежа. Занимается примерно по часу в день. Очень хочет посещать бассейн, что облегчило бы нагрузку на ноги. Но в Витебске, к сожалению, пока нет бассейнов со специальным подъемным механизмом для людей с ограниченными физическими возможностями.

Это не единственная идея нашей героини, которая потерпела крах. Некоторое время назад она решила заниматься на велотренажере. Обзвонила все действующие в городе пункты проката — подобрать спортинвентарь под ее вес оказалось невозможно. С покупкой велотренажера тоже проблема — в интернет-магазинах столь габаритными машинами не торгуют. Привозят только под заказ. Стоимость — от 1,5 тысячи долларов. Таких денег у Меркушевой нет.

Большое зеркало, которое висит в прихожей, наша героиня по-прежнему старается обходить стороной. Но щебет птиц и свежесть весеннего ветерка, врывающиеся в распахнутое окошко, уже будоражат душу. Ирина мечтает о том, как она купит новые кроссовки и сможет заниматься физкультурой уже на спортплощадке. Без стеснения и оглядок на окружающих. Весна стимулирует к новой жизни, а настойчивость заслуживает награды… Успехов!

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения облисполкома:

— История Ирины Меркушевой — одна из многих тысяч, так как проблема ожирения более чем актуальна для нынешнего поколения людей, сторонников фастфудов и гиподинамии. Конечно, таких больших параметров, как у Ирины, достигли единицы. Но если не следить за своим здоровьем, аналогичный результат беспечности ждет каждого, кто не обращает внимания на свой вес. Недавно мы открыли в Витебске «Школу разумного питания». Популярность высокая — сейчас здесь занимаются 5 групп по 12 человек. Возраст учеников — от 12 до 70 лет. Около половины всех слушателей страдают избыточной массой тела. Надеемся, что школа поможет им вернуться к правильному образу жизни.

Что касается Ирины, то о пластике думать рано. Впереди у нее еще очень долгий путь к здоровью и красоте. Хотя, несоменно, первые результаты, которые уже принес проект, радуют и ее, и нас. Пока все складывается оптимально хорошо — похудание проходит постепенно, это помогает организму адаптироваться к новым условиям.