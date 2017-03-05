«Витебский курьер» побывал на тепличном комбинате предприятия «Зеленхоз» и увидел, как выращивают живые и ароматные подарки к 8 Марта.





Открывается дверь — и попадаешь в лето. Густой влажный воздух, напоенный сладким ароматом, жаркие лампы, температура около +20°C. Далеко вперед тянутся грядки с цветами, разделенные узкими тропинками.

И везде — розы! Кстати, один цветок вырастает примерно за 45−55 дней, в зависимости от сорта.





Традиционно на праздники розы уверенно лидируют по количеству продаж.

— Наши женщины отдают предпочтение традиционным оттенкам цветов. Хотя в целом мы выращиваем более десятка сортов роз. Они разные не только по цвету, но и по форме бутонов, яркости листьев, длине и толщине стебля, — рассказывает первый заместитель директора предприятия «Зеленхоз» Нина Еременко.

В «Зеленхозе» под розы отведены три теплицы общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. В каждой — цветы на разных фазах роста: какие-то только срезали, а какие-то подрастают.

Срезка цветов начинается с восьми часов утра, потом — сортировка. Цветы отбирают по длине стебля и качеству бутона.





«Зеленхоз» в основном продает цветы через собственную торговую сеть, у предприятия восемь магазинов в Витебске. Цены — демократичные, рассчитанные на покупателей со средним уровнем дохода. Розы стоят от 1 до 4,5 рубля, тюльпаны — 2 рубля.

К 8 Марта «Зеленхоз» подготовил около 10 тысяч роз и 3 тысячи тюльпанов.

Оказывается, селекцией цветов для массового производства в Беларуси никто не занимается. Розы в зависимости от сорта используют 6−8 лет, затем они теряют урожайность.





Вокруг идет обычный рабочий процесс. Кто-то подрезает цветы, кто-то сортирует, кто-то упаковывает. За цветами в теплицах ухаживают только женщины. Каждой из них приходится обрабатывать большой объем продукции, поэтому трудятся очень сосредоточенно.

— Срезаем розы три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Делаем это, когда цветок в легком полуроспуске. Искривленные бутоны отбраковываем. Если на складе есть заказ на лепестки роз к свадьбе, собираем их отдельно в пакеты, — поделилась цветовод Оксана.

8 марта востребованы все цветы, но особенно популярны белые розы сорта Джумилия.

— Этот сорт роз считается самым доходным. А вообще «Зеленхоз» выращивает белые, кремовые, красные, бордовые, розовые, чайные и много других оттенков. Всего 11 сортов роз, например, Аваланж, Пич Аваланж, Престиж, — говорит мастер цветочно-оранжерейного хозяйства Ольга Крылова.





Цветы от «Зеленхоза» можно приобрести практически сразу после срезки в магазине при предприятии на улице Лазо, 2.

По словам работников магазина «Цветы», накануне 8 Марта ожидается две «волны» покупательской активности. Первая уже началась — букеты дарят сотрудникам коллективов, происходит это за несколько дней до праздника. Второй покупательский «бум» продавцы ожидают 7 марта во второй половине дня.

Цветоводы дали советы, как правильно выбрать розы, чтобы они долго простояли. Вокруг бутона обязательно должна быть зеленая «рубашечка», а сам он должен быть твердым.

Роза очень любит влагу, поэтому для нее следует выбирать высокую вазу, в которой стебель будет максимально погружен в воду.

— При покупке заверните цветы в слой бумаги. Дома острым ножом срежьте стебель на полсантиметра. Вода в вазе должна быть прохладная — до +17 °C. Каждый день, меняя воду, подрезайте стебель на полсантиметра и обрывайте пару стебельков. Не забывайте, что цветы любят прохладу, поэтому ставить их на кухне или в жарком помещении нельзя, — рекомендует Ольга Крылова.



