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В Витебской области запретили выход на лед
06.03.2017 08:01 — Новости Общества | Tut.by
Витебский облисполком запретил выход на лед на водоемах области в период интенсивного таяния льда. Это сделано для предупреждения несчастных случаев на реках и озерах региона в весенний период,
На всех водоемах области лед интенсивно тает и разрушается. В Витебске на Западной Двине он сошел полностью, в Полоцке, Новополоцке, Орше повсюду образовались промоины. На озерах Витебщины, несмотря на толщину льда, он становится рыхлым, меняется его цвет. Это значит, что лед может разрушиться без предварительного потрескивания. В ближайшие дни разрушение ледяного покрова и рост уровня воды продолжатся.
Сотрудники УВД, МЧС и ОСВОДа будут проводить рейды по выявлению рыбаков-экстремалов.
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Это сделано для предупреждения несчастных случаев на реках и озерах региона.
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