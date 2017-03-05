Витебский облисполком запретил выход на лед на водоемах области в период интенсивного таяния льда. Это сделано для предупреждения несчастных случаев на реках и озерах региона в весенний период, сообщает МЧС.

На всех водоемах области лед интенсивно тает и разрушается. В Витебске на Западной Двине он сошел полностью, в Полоцке, Новополоцке, Орше повсюду образовались промоины. На озерах Витебщины, несмотря на толщину льда, он становится рыхлым, меняется его цвет. Это значит, что лед может разрушиться без предварительного потрескивания. В ближайшие дни разрушение ледяного покрова и рост уровня воды продолжатся.

Сотрудники УВД, МЧС и ОСВОДа будут проводить рейды по выявлению рыбаков-экстремалов.

Спасатели просят жителей области воздержаться от выхода на лед, соблюдать меры предосторожности при нахождении вблизи водоемов.