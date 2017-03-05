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Литва установит 150 сирен на случай аварии на АЭС в Островце

06.03.2017 08:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Литва планирует установить на своей территории 150 специальных сирен для предупреждения населения, если на Белорусской АЭС, находящейся в Островецком районе, произойдет авария, сообщили литовские СМИ со ссылкой на Департамент пожарной безопасности и спасения Литвы.

Литва установит 150 сирен на случай аварии на АЭС в Островце
© Sputnik Виктор Толочко
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Сообщается, что сирены будут размещены на юго-востоке страны – в Вильнюсе и столичном районе, Шальчининкском и Ширвинтском районах.

По заявлению заместителя главы департамента Юриса Таргонскаса, оборудование системы предупреждения обойдется бюджету Литвы в три миллиона евро.

Белорусская АЭС, которая возводится рядом с городом Островец в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 – типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Оборудование системы предупреждения обойдется бюджету Литвы в три миллиона евро.

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