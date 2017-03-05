МИНСК, 6 мар — Sputnik. Оптимизация Министерства внутренних дел предполагает пересмотр штатной численности всех подразделений ведомства и упразднение лишних функций, заявил в эфире телеканала "ОНТ" накануне глава МВД Игорь Шуневич.



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Вопрос об оптимизации структуры МВД поднимал президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с министром Шуневичем в конце января. Тогда глава государства подчеркнул, что отказаться от реформы ведомства нельзя, но "бездумного сокращения" быть не должно.

"Оптимизация в Министерстве внутренних дел – это спланированный эволюционный процесс. Основу составляют выводы работы, которые сделаны Комиссией Совета Безопасности. Эти выводы после работы комиссии будут доложены главе государства. Основную концепцию этой оптимизации президент одобрил, и мы приступили к ее реализации", – рассказал Шуневич в эфире телеканала.

По словам министра, оптимизация "предлагает как минимум два этапа, может быть даже три временных".

"Она предполагает пересмотр штатной численности всех подразделений МВД и всех функций, которые выполняет Министерство внутренних дел. Все рудиментарное, лишнее и избыточное мы упраздним. На это нам отведено определенное время", – добавил глава МВД.

Шуневич добавил, что в министерстве будет создан особый отдел — реформ и развития, который будет заниматься практической реализацией замысла, обозначенного в докладной Совета Безопасности.

Как ранее подчеркивал Лукашенко, в случае экономии средств ведомством все оставленные деньги останутся в самом министерстве, что позволит повышать зарплаты, закупать вооружение и новое имущество.