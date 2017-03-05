МИНСК, 6 мар – Sputnik. Граждане Беларуси не попали в опубликованный агентством Bloomberg рейтинг 500 богатейших людей планеты.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Резкий скачок средней зарплаты: богачи живут в Минске

Bloomberg обнародовало рейтинг топ-500 богатейших людей планеты накануне: агентство проанализировало активы и доходы миллиардеров и предположило размеры их состояний.

Так, возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс – его состояние оценили в85,6 миллиарда долларов. Второе место занял американский бизнесмен Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), на третьем – глава компании Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда).

В списке из 500 богатейших людей планеты граждан Беларуси нет, не вошли в него и украинские бизнесмены. Попали в рейтинг восемь граждан России. Самым богатым россиянином оказался крупнейший акционер нефтехимического холдинга "СИБУР" Леонид Михельсон, он занял 47-е место в общем рейтинге с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. Вторым среди россиян оказался глава ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, у которого насчитали 16,6 миллиарда долларов, а на третьем – глава совета директоров "Северстали" и 16,5 миллиарда.

В топ-10 миллиардеров мира попали также основатель компании Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), совладельцы корпорации Koch Industries братья Чарльз и Дэвид Кох (по 48,1 миллиарда), председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда), а также основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).