В Бресте 5 марта около 1000 человек приняли участие в акции протеста против декрета № 3 о "О предупреждении социального иждивенчества". Это была уже третья подобная акция в городе. К тому же она была самой массовой.

Накануне ее были задержаны два участника предыдущей акции - Андрей Шарендо, который был помещено в изолятор временного содержания, и Наталья Папкова, которую поместили в психоневрологический диспансер. Также до города не доехали лидеры Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и Николай Козлов и оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский и Ольга Ковалькова, которых сотрудники ДПС задержали по дороге из Минска.

Несколько сотен человек с требованием отмены декрета № 3 пришли к горисполкому. Перед собравшимися выступил активист ОГП Александр Кабанов, который отметил, что власти не хотят признавать неправомерность декрета и решать проблему, а задержаниями лишь усугубляют ситуацию.

К протестующим вышел управделами Брестского горисполкома, который пригласил их в актовый зал вместимостью чуть более 300 человек на встречу с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком. Глава брестской областной организации ОГП Владимир Вуек призвал митингующих не поддаваться на провокации и пойти на диалог с властями.

Однако лишь часть согласилась людей с площади согласилась пройти в актовый зал. Остальные требовали, чтобы власти вышли к ним. На встрече с главой города противники декрета № 3 требовали его полной отмены, говорили о проблемах трудоустройства, низких зарплатах, о необходимости работы за рубежом, требовали освобождения Андрея Шарендо и Натальи Папковой. Председатель горисполкома в свою очередь признал, что "декрет сырой и требует доработки".

Между тем митинг перед горисполкомом продолжался митинг. Перед собравшимися выступил брестский областной координатор БХД Виктор Горбачевский, лидер «Молодой Беларуси» Артур Финькевич и другие. Вскоре инициативу перехватили анархисты, которые предложили пройтись маршем по улицам города.

Митингующие поддержали это предложение и митингующие, скандируя "Нет декрету № 3!", "Баста!", "Жыве Беларусь!", прошли колонной от площади Ленина по центральным улицам города до местного ЦУМа. При этом их число постоянно росло за счет прохожих, которые присоединялись к акции. Митингующих также поддерживали жители близлежащих домов, а водители автомобилей сигналили в знак солидарности с ними.

В конце акции анархисты напомнили, что ближайшая акция протеста в Брестской области пройдет в Пинске 11 марта. Они также пригласили собравшихся на 25 марта в Минск.

Напомним, первая акция протеста «тунеядцев» прошла 17 февраля в Минске и собрала несколько тысяч человек . Через два дня, 19 февраля, протестами были охвачены Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев.

26 февраля такие митинги прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, участниками которых стали по разным оценкам от 3000 до 7000 человек. Наиболее многочисленным был митинг в Витебске, где участвовало до 2000 противников декрета.