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В Гродно туристов будут катать на бесконтактном троллейбусе и покажут, как работает депо
06.03.2017 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Гродненское троллейбусное управление пополнит список предприятий, развивающих промышленный туризм. На его базе всем желающим покажут, как идет обслуживание в депо машин, которые выпускаются на линию и возвращаются обратно, как чистят салоны и устраивают для троллейбусов «душ», какие процессы автоматизированы,
Им также расскажут о богатой истории предприятия, покажут ретромашину, которая выходит на маршруты, ознакомят с работой тренажерного зала и фитнес-центра, угостят фирменными блюдами в столовой. А резервный бесконтактный троллейбус могут предложить туристам для поездок по городу.
Первый Гродно стал первым городом в Беларуси, где пустили бесконтактные троллейбусы">бесконтактный троллейбус в Гродно запустили 25 января.
С учетом пассажиропотока в разных районах города в управлении разработали несколько вариантов необходимых маршрутов. Пилотным стал Вишневец — Девятовка, по которому сейчас ходит троллейбус № 20.
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Гродненское троллейбусное управление пополнит список предприятий, развивающих промышленный туризм. На его базе всем желающим покажут, как идет обслуживание в...
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