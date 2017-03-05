Гродненское троллейбусное управление пополнит список предприятий, развивающих промышленный туризм. На его базе всем желающим покажут, как идет обслуживание в депо машин, которые выпускаются на линию и возвращаются обратно, как чистят салоны и устраивают для троллейбусов «душ», какие процессы автоматизированы, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Им также расскажут о богатой истории предприятия, покажут ретромашину, которая выходит на маршруты, ознакомят с работой тренажерного зала и фитнес-центра, угостят фирменными блюдами в столовой. А резервный бесконтактный троллейбус могут предложить туристам для поездок по городу.

Первый Гродно стал первым городом в Беларуси, где пустили бесконтактные троллейбусы">бесконтактный троллейбус в Гродно запустили 25 января.

Машины с автономным ходом могут работать как от традиционной контактной сети, так и от аккумуляторов. Зарядка батарей происходит во время движения транспортного средства в режиме обычного троллейбуса.

С учетом пассажиропотока в разных районах города в управлении разработали несколько вариантов необходимых маршрутов. Пилотным стал Вишневец — Девятовка, по которому сейчас ходит троллейбус № 20.