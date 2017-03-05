Приход весны оголил ежегодную сезонную проблему — дороги. Сегодня она одна из наиболее актуальных в обращениях граждан на прямые телефонные линии в исполкомы.

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Один из звонков — от жителей Большой Боровки. Подъехать на автомобилях к своим домам они не могут — грязь по колено. Машины приходится оставлять на въезде в деревню, и самим надевать резиновые сапоги.

Житель деревни Евгений Старовойтов говорит, что такая проблема возникает каждую осень и весну. Жители написали коллективное обращение, собрали подписи, однако ситуация остается прежней. В поселке идет активное строительство, ездит техника, которая превращает почву в болото. Однако местные говорят, что дороги даже не отсыпают.

Областные власти взяли проблему на карандаш, пообещали разобраться. На ямы на дорогах, неблагоустроенные дворы жаловались и жители областного центра. Актуальными остаются коммунальные и квартирные вопросы.

Могилевчане также жалуются на плохие дороги и неправильный, по их мнению, ямочный ремонт. Кто-то успел попасть в ямы так, что пришлось ремонтировать машину. Фотографиями горожане делятся в соцсетях.





















