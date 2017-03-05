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Погода в Гродно и области на неделю: дождливо и туман

06.03.2017 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя будет дождливой и пасмурной. Во вторник синоптики обещают прояснения, в среду — туман, а в пятницу — мокрый снег. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник, 6 марта, будет облачно, весь день — дождь. Температура воздуха днем +6…+8 °C. Вечером — +5…+7 °C.

Во вторник, 7 марта, будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем +4…+6 °C. Вечером +3…+5 °C. Синоптики обещают днем туман — видимость 100−200 метров, вечером — дымка.

В среду, 8 марта, ночью и утром температура будет +0…+2 °C. Днем синоптики обещают переменную облачность с прояснениями.

В четверг, 9 марта, ночью и утром — облачно с прояснениями. Днем и вечером — сплошная облачность и дождливо. Температура воздуха днем составит +4…+6 °C. Ветрено. Синоптики обещают усиление порывов ветра до 15−18 м/с.

В пятницу, 10 марта, облачно. Ночью синоптики обещают мокрый снег и ветер с порывами до 12 м/с. Весь день будет идти дождь. Температура воздуха днем прогреется до +5…+7 °C.

В выходные в регионе будет облачно, дождливо. Иногда с прояснениями. В воскресенье — туман. Видимость — 400−600 метров.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящая неделя будет дождливой и пасмурной. Во вторник синоптики обещают прояснения, в среду - туман, а в пятницу - мокрый снег.

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