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С каждым днем всё теплее. Погода в Гомеле на неделю

06.03.2017 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В ближайшие дни весна продолжится. Правда, солнце будет радовать нечасто, к тому же возможны дожди. Зато с каждым днем будет на градус теплее.


Сегодня градусник покажет плюс семь, завтра — плюс восемь. В четверг — уже 10 градусов тепла. В пятницу март немного сбавит обороты, но это ненадолго. В главный праздник всех женщин — облачно с прояснениями и плюс 9 °C.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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В ближайшие дни весна продолжится. Правда, солнце будет радовать нечасто, к тому же возможны дожди. Зато с каждым днем будет на градус теплее.

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