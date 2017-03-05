В ближайшие дни весна продолжится. Правда, солнце будет радовать нечасто, к тому же возможны дожди. Зато с каждым днем будет на градус теплее.





Сегодня градусник покажет плюс семь, завтра — плюс восемь. В четверг — уже 10 градусов тепла. В пятницу март немного сбавит обороты, но это ненадолго. В главный праздник всех женщин — облачно с прояснениями и плюс 9 °C.

Погода в Гомеле и области