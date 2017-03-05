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Кобяков посетит заседание Евразийского межправсовета
06.03.2017 09:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое
По словам Сычевича, Кобяков может провести ряд двусторонних встреч с коллегами из государств-членов Евразийского экономического союза.
«Графиком визита зарезервировано время для проведения двусторонних встреч», - сказал пресс-секретарь.
В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
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