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Кобяков посетит заседание Евразийского межправсовета

06.03.2017 09:04 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 7 марта в Бишкеке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Владислава Сычевича. Белорусский премьер прилетит в столицу Кыргызстана в понедельник.

По словам Сычевича, Кобяков может провести ряд двусторонних встреч с коллегами из государств-членов Евразийского экономического союза.

«Графиком визита зарезервировано время для проведения двусторонних встреч», - сказал пресс-секретарь.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев также примет участие в заседании межправсовета.

 
 
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Заседание состоится 7 марта в Бишкеке.

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