Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 7 марта в Бишкеке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Владислава Сычевича. Белорусский премьер прилетит в столицу Кыргызстана в понедельник.

По словам Сычевича, Кобяков может провести ряд двусторонних встреч с коллегами из государств-членов Евразийского экономического союза.

«Графиком визита зарезервировано время для проведения двусторонних встреч», - сказал пресс-секретарь.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.