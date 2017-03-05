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Фотофакт: "БелЭкспо" на улице Купалы готовят к сносу

06.03.2017 10:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Здание национального выставочного комплекса "БелЭкспо" на улице Янки Купалы в Минске начали готовить к сносу – вокруг строения появился забор, чтобы на площадку не могли попасть горожане.

Фотофакт: "БелЭкспо" на улице Купалы готовят к сносу
© Sputnik/ Анна Нефедова
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"БелЭкспо" и здание 2-й городской больницы на Купалы сносят для строительства инвестором из ОАЭ многофункционального комплекса – предполагается, что на этом месте появится не только большой центр для отдыха и работы, но и места с шезлонгами, а также ресторан.

Снос здания больницы должен завершиться уже весной, теперь строители готовятся разобрать и здание "БелЭксо". Начнут деконструкцию комплекса на следующей неделе. Как ранее заявляли в Мингорисполкоме, снос выставочного комплекса завершится в ноябре-декабре.

Сейчас городские власти ищут участок для нового павильона выставочного комплекса – в частности, рассматривается площадка в районе улицы Кижеватова.

Новый комплекс знаний появится на улице Янки Купалы по инвестиционному договору к 2021 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что снос здания "БелЭкспо" и бывшей второй городской больницы завершится осенью.

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