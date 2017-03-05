МИНСК, 6 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Терешкова первая в истории женщина-космонавт, единственная в мире женщине, совершившая космический полет в одиночку.

"Полет первой в мире женщины-космонавта стал одной из наиболее ярких страниц в истории покорения космоса. Сила духа и настойчивость в достижении поставленных целей снискали вам высокий авторитет, искреннее уважение коллег и миллионов людей во всем мире", – говорится в поздравлении.

"Сегодня вы принимаете активное участие в общественно-политической и культурной жизни своей страны. Мы высоко ценим вашу многогранную деятельность, которая способствует развитию и упрочению белорусско-российской дружбы и сотрудничества", – отметил Лукашенко.