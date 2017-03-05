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Погода на неделю: температура гораздо выше нормы и дожди

06.03.2017 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные дни в Беларуси среднесуточная температура воздуха была на 7−14 градусов выше климатической нормы. Такой температурный фон соответствует середине апреля. На предстоящей неделе определяющее влияние на погоду в стране будут оказывать атмосферные фронты, смещающиеся с южных и юго-западных районов Европы. Ожидается неустойчивая с осадками погода, температурный фон сохранится гораздо выше климатической нормы. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Светлана Рыбакова.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во вторник, 7 марта, погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юга. В большинстве районов республики пройдут дожди, по северо-западу страны — с мокрым снегом. В ночные и утренние часы слабый туман, в северных районах на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью +1…+6 °С, по северу понижение до 0…-2 °С; максимальная днем +2…+8 °С, по югу воздух прогреется до +9…+11 °С.

В среду, 8 марта, сохранится влияние атмосферных фронтов. Ночью в крайних северо-восточных и юго-западных районах республики, днем преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5 °С, максимальная днем +4…+11 °С, по юго-востоку до +14 °С. В Минске 8 марта ночью осадки маловероятны, днем возможен кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха ночью +1…+3 °С, максимальная днем +7…+9 °С.

В четверг, 9 марта, характер погоды существенно не изменится. Преимущественно в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди; в северо-западных районах республики мокрый снег, ночью слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6 °С, по северо-западу до -2 °С; максимальная днем +6…+12 °С, по северо-западу +3…+5°С.

С пятницы по воскресенье, 10−12 марта, сохранится неустойчивая погода. На большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (дождь, по северу с мокрым снегом), ночью и утром в северных районах возможен слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5 °С, максимальная днем +3…+10 °С, по югу до +12 °С.

 
Теги: Минск
 
 
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В выходные дни в Беларуси среднесуточная температура воздуха была на 7−14 градусов выше климатической нормы. Такой температурный фон соответствует середине...

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