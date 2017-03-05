Организованная группа из 12 жителей Витебской области переправляла по железной дороге в Латвию сигареты отечественного производства. За полтора года на территорию соседней страны попало почти 40 тысяч пачек на сумму более 37 тысяч рублей, сообщает МВД.

В группировку входили шестеро жителей Миор и Миорского района, двое сельчан из Верхнедвинского района, а также трое уроженцев Полоцка. Один из полочан является директором частного предприятия. Остальные фигуранты дела нигде не работают.

«Группа работала слаженно и, можно сказать, экстремально. Несколько человек прямо на ходу запрыгивали в вагоны с углем белорусских грузовых поездов, следующих в Латвию. Там они закапывали коробки с сигаретами, а затем покидали движущийся состав. В условленном месте „шахтеров“ подбирал сообщник на машине. Во время одной из таких рискованных вылазок стражи порядка и взяли с поличным сразу троих мужчин. Позже задержали остальных фигурантов», — сообщает подробности МВД.

Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 228 прим. 1 УК (Незаконное перемещение товаров через таможенную границу). Задержанные находятся под стражей.

Белорусские правоохранители раскрыли это преступление в сотрудничестве с сотрудниками Государственной пограничной охраны Латвии.