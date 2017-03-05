﻿ Прыгали в поезд на ходу. Контрабандисты из Беларуси перевозили в ЕС сигареты в вагонах с углем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прыгали в поезд на ходу. Контрабандисты из Беларуси перевозили в ЕС сигареты в вагонах с углем

06.03.2017 11:36 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Организованная группа из 12 жителей Витебской области переправляла по железной дороге в Латвию сигареты отечественного производства. За полтора года на территорию соседней страны попало почти 40 тысяч пачек на сумму более 37 тысяч рублей, сообщает МВД.

В группировку входили шестеро жителей Миор и Миорского района, двое сельчан из Верхнедвинского района, а также трое уроженцев Полоцка. Один из полочан является директором частного предприятия. Остальные фигуранты дела нигде не работают.

«Группа работала слаженно и, можно сказать, экстремально. Несколько человек прямо на ходу запрыгивали в вагоны с углем белорусских грузовых поездов, следующих в Латвию. Там они закапывали коробки с сигаретами, а затем покидали движущийся состав. В условленном месте „шахтеров“ подбирал сообщник на машине. Во время одной из таких рискованных вылазок стражи порядка и взяли с поличным сразу троих мужчин. Позже задержали остальных фигурантов», — сообщает подробности МВД.

Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 228 прим. 1 УК (Незаконное перемещение товаров через таможенную границу). Задержанные находятся под стражей.

Белорусские правоохранители раскрыли это преступление в сотрудничестве с сотрудниками Государственной пограничной охраны Латвии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько человек прямо на ходу запрыгивали в вагоны с углем белорусских грузовых поездов, следующих в Латвию. Там они закапывали коробки с сигаретами, а затем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пасмурно и небольшие дожди. Погода в Могилеве на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика