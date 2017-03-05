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Пасмурно и небольшие дожди. Погода в Могилеве на неделю
06.03.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной. Прогнозируют небольшие дожди и порывистый ветер. По предварительной информации, к выходным погода не изменится.
Во вторник, 7 марта, будет до +7°С, пасмурно, местами возможны небольшие дожди. Порывистый ветер прогнозируют практически весь день.
8 марта ветер утихнет, днем выглянет солнце. Температура воздуха составит +8°С.
В четверг также будет +8°С, однако снова небо будет пасмурным, поднимется порывистый ветер до 13 м/с.
В пятницу, 10 марта, до полудня будет пасмурно, после небо прояснится. Температура воздуха понизится до +6°С.
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Максимальная температура воздуха составит около +8 градусов.
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