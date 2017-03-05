Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной. Прогнозируют небольшие дожди и порывистый ветер. По предварительной информации, к выходным погода не изменится.



Фото: bankoboev.ru

Во вторник, 7 марта, будет до +7°С, пасмурно, местами возможны небольшие дожди. Порывистый ветер прогнозируют практически весь день.

8 марта ветер утихнет, днем выглянет солнце. Температура воздуха составит +8°С.

В четверг также будет +8°С, однако снова небо будет пасмурным, поднимется порывистый ветер до 13 м/с.

В пятницу, 10 марта, до полудня будет пасмурно, после небо прояснится. Температура воздуха понизится до +6°С.

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