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Тепло, но дождливо. Погода в Витебске на неделю
06.03.2017 11:32 — Новости Общества | Tut.by
Неделя ожидается пасмурной и дождливой,
В понедельник облачно, ветрено, днем и вечером ожидается дождь. Температура воздуха +1…+3 °C.
Во вторник, 7 марта, возможен дождь. Температура воздуха в течение суток +1…+8 °C.
В среду, 8 марта, ночью и утром температура +3…+5 °C, днем воздух прогреется до +9 °C. Синоптики обещают переменную облачность с прояснениями. С утра дождь, к обеду должно распогодиться, возможно, даже появится солнышко.
В четверг, 9 марта, целый день дождь. Температура воздуха днем составит +7…+9 °C. Порывы ветра до 13 м/с.
Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 10 марта.
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Неделя ожидается пасмурной и дождливой, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.
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