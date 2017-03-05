Неделя ожидается пасмурной и дождливой, сообщает Республиканский гидрометеоцентр. Одна надежда, что это не скажется на настроении прекрасных дам и они в свой праздник затмят улыбками хмурую погоду.



Фото: Юрий Шепелев

В понедельник облачно, ветрено, днем и вечером ожидается дождь. Температура воздуха +1…+3 °C.

Во вторник, 7 марта, возможен дождь. Температура воздуха в течение суток +1…+8 °C.

В среду, 8 марта, ночью и утром температура +3…+5 °C, днем воздух прогреется до +9 °C. Синоптики обещают переменную облачность с прояснениями. С утра дождь, к обеду должно распогодиться, возможно, даже появится солнышко.

В четверг, 9 марта, целый день дождь. Температура воздуха днем составит +7…+9 °C. Порывы ветра до 13 м/с.

Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 10 марта.

Погода в Витебске и области

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