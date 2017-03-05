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Белорусский кинопрокат возглавил фильм "Логан: Росомаха"

06.03.2017 11:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар – Sputnik. Фильм "Логан: Росомаха" стал лидером по кассовым сборам в столичной государственной сети кинотеатров, сообщили Sputnik в понедельник в УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.

Белорусский кинопрокат возглавил фильм "Логан: Росомаха"
© Фото: Marvel
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Новый фильм про супергероя Росомаху вышел на экраны 2 марта, и всего за несколько дней в столице его посмотрели более 60 тысяч человек, которые принесли боевику более 172 тысяч рублей. Получил "Логан" и положительные отзывы зрителей – фанатов франшизы про "Людей Икс".

На вторую строчку по сборам опустился мультфильм "Зверопой" – его посмотрели 19 тысяч человек, которые принесли анимации 97,9 тысячи рублей. Третье место занимает комедия "Гуляй, Вася" – ее сборы на минувшей неделе составили 15,9 тысяч рублей.

Также в пятерке по сборам в Минске уже несколько недель держится мелодрама "На 50 оттенков темнее" (7,72 тысячи рублей). Пятую строчку занимает лента "Одноклассницы: новый поворот" и 7,2 тысячи рублей.

Мировой кинопрокат минувшей недели также возглавил "Логан": кассовые сборы картины студии Marvel составили уже 238 миллионов долларов США. В международных хитах остаются "Обитель зла" и семейный фильм "Собачья жизнь".

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько недель в рейтинге сборов остаются российская комедия "Гуляй, Вася" и эротическая мелодрама "На 50 оттенков темнее".

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