«Хлебанула горя за жизнь», — вздыхает 79-летняя Мария Федоровна Мелеховец. Пожилая женщина ухаживает за двумя взрослыми сыновьями-инвалидами, один из которых не ходит, а у второго практически не работает правая рука и бывают приступы эпилепсии. Семья живет на три пенсии: одну по возрасту и две по инвалидности. Месяц назад им отключили электричество на девять дней за задолженность по оплате коммуналки. «Все деньги ушли на лечение младшего», — вздыхает Мария Федоровна.





Родилась Мария Федоровна 22 июня 1937 года. В день начала Великой отечественной войны ей исполнилось четыре года. Женщина пережила оккупацию, гибель племянника в Афганистане, смерть мужа. 12 лет назад ее старший сын, Валерий, попал в ДТП и оказался в инвалидном кресле, а три года назад у младшего, Андрея, случился инсульт. Оба инвалиды. Старший — первой группы, младший — третьей. Одному 54 года, второму — 44.

Инвалид третьей группы Андрей получает немногим больше 130 рублей пенсии по инвалидности и по бумагам может даже работать. Но это только в теории. На практике его боятся в магазин на велосипеде отпустить — вдруг приступ. В прошлый раз Андрей поехал и упал на землю. Хорошо, успели скорую вызвать, чтобы спасти. После инсульта он плохо ходит и не может согнуть кулак правой руки. Если Андрею нужно порезать хлеб, он просит маму или брата. А еще, по словам родственников, Андрей стал раздражительным.

— Может послать, — коротко объясняет Валерий.

Эта черта характера проявляется в отношениях как к другим людям, так и к спиртному. Андрей терпеть не может алкоголь.

— Как-то Андрей получил пенсию. А у нас есть сосед — любитель выпить. И он одолжил у Андрея на бутылку. Мать ушла в аптеку, а сосед с Андреем — в подвал. Сосед его угостил (выпивкой — TUT.BY), — рассказал Валерий.

— Не угостил, а сказал, что это лимонад, минералка — поправляет сына Мария Федоровна, — Андрей пришел домой и все. Через полчаса уже ему скорую вызывали.





«Як тая зязюля»

Семья живет в неприватизированной квартире на окраине Ганцевичей. Подъезд стандартной планировки без пандусов или подъемников. В одиночку колясочнику со второго этажа на улицу не выйти.

— Валерий вы когда в последний раз на улицу выходили?

— Чтоб вспомнить… Да осенью наверное, — неуверенно отвечает Валерий.





На свежий воздух мужчина может выйти только с посторонней помощью. 79-летняя мама его, конечно, со второго этажа не спустит. На помощь приходит средний брат, Александр, который живет отдельно.

Когда Валерию помочь некому, он сидит дома. Книги из домашней библиотеки уже все прочитал, коротает время в интернете. Любит, как он говорит, «интеллектуальные игры». За зиму он успел пройти браузерную игру с детективным сюжетом в Одноклассниках, еще викторину по истории СССР, а в «Сокровищах пиратов» у него и вовсе какой-то заоблачный уровень — 3087. Мария Федоровна проводит досуг за книгами, Библией или вязанием. А иногда просто садится на кухне и смотрит в окно.

— Як тая зязюля, — улыбается бабушка.





Всю свою сознательную жизнь Валерий отдал стройке. Перечисление объектов, в строительстве которых он принимал участие, занимает куда больше времени, чем «ревизия» пройденных игр.

— Я в Ганцевичах построил 40-квартирный дом, садик, два коттеджа. В Ляховичах дом, в Лубане, Микашевичах, в Солигорском районе — везде 40-квартирники, — вспоминает он.

О своей профессиональной деятельности мужчина говорит с улыбкой. Видно, что на стройку пошел не по диплому из хабзы, а по зову сердца. Без дела не сидел даже, когда работы не было — поехал на шабашки в Россию. Там и попал под машину, когда бегал за сигаретами на заправку. После трагедии он развелся с женой и стал жить с мамой и братом.





«Стрелки на часах считал»

Семья еле сводит концы с концами. Основная статья расходов — лекарства. Валерию нужно только обезболивающее, Мария Федоровна ограничивается успокоительным и таблетками от головной боли, а вот младшему Андрею, у которого помимо эпилепсии еще и сахарный диабет, приходится покупать целую аптечку. По подсчетам матери, в месяц на медикаменты уходит около 100 рублей. Это если по больницам не ездить. Вот в конце прошлого года Андрея нужно было отвезти на комиссию в Барановичи. Одного его не отпустишь, пришлось договариваться со знакомым таксистом. Из-за расходов на лекарства и других медицинских затрат Мария Федоровна не смогла вовремя заплатить за коммуналку, образовалась задолженность и 6 февраля в их квартире отключили свет. Девять дней бабушка с двумя сыновьями жили при свечах.

— Мне то… бог с ним, со светом. Мне не нужен ни компьютер, ни той телевизор. А им? — говорит Мария Федоровна.

— Лежал, то в потолок смотрел, то стрелки на часах считал, — смеется Валерий.

Мария Федоровна не отрицает, что накопилась приличная сумма, но вовремя оплатить счета просто не могла — все деньги уходили на Андрея.

Оставшись без света, бабушка обратилась в местную газету «Ганцавіцкі Час». После вмешательства журналистов коммунальники включили свет, но взяли расписку, что в течение нескольких месяцев Мелеховцы погасят задолженность — 320 рублей.

— Где деньги взять? Если бы не лекарства, то хватало бы. А за свет, воду заплатить? А в магазин сходить? — вопрошает бабушка.





«Коммунальные надо платить все равно»

В территориальном центре социального обслуживания населения Ганцевичского района TUT.BY сообщили, что по хозяйству семье помогает соседка, на которую оформлено пособие по уходу за Валерием. А вот адресная социальная помощь бабушке с сыновьями, к сожалению, не положена.

— Потому, что доход на троих членов семьи превышает бюджет прожиточного минимума, — рассказала директор центра Татьяна Солодуха.

Напомним, по данным Минтруда бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 180 рублей 10 копеек. Для пенсионеров — 138 рублей 80 копеек.

После нашего разговора сотрудники центра навестили семью и передали продуктовый пакет: макароны, крупы, муку. Помощь хоть и небольшая, но очень важная. Особенно учитывая то, что Марии Федоровне с сыновьями вновь придется считать каждую копейку. Директор КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» Алексей Голяк объяснил, что если семья не закроет в оговоренный срок задолженность, им вновь отключат свет.

— Я понимаю, что дети — инвалиды, но они ведь получают пенсию, как положено. Коммунальные надо платить все равно. Мы пошли навстречу, сделали рассрочку на три месяца. К ним ездил начальник участка, юрист. Побеседовали, объяснили. Она поняла, что надо платить, — объяснил руководитель.