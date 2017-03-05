﻿ Умерла одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате. 21.by
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Умерла одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате

06.03.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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42-летняя женщина скончалась в ночь с пятницы на субботу. Пострадавшая проходила лечение в Гродненской БСМП.


Фото: БЕЛТА, носит иллюстративный характер

— Состояние второй пострадавшей остается тяжелым, — рассказали TUT.BY в Гродненской БСМП.

Погибшей женщине было 42 года, у нее остались двое детей.

Ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работниц комбината (возраста 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и были госпитализированы. Позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

На прошлой неделе врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое. Женщины были введены в состояние медикаментозной комы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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42-летняя женщина скончалась в ночь с минувшей пятницы на субботу. Пострадавшая проходила лечение в Гродненской БСМП.

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