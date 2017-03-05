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Умерла одна из пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате
06.03.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by
42-летняя женщина скончалась в ночь с пятницы на субботу. Пострадавшая проходила лечение в Гродненской БСМП.
— Состояние второй пострадавшей остается тяжелым, — рассказали TUT.BY в Гродненской БСМП.
Погибшей женщине было 42 года, у нее остались двое детей.
Ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе
На прошлой неделе врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно,
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42-летняя женщина скончалась в ночь с минувшей пятницы на субботу. Пострадавшая проходила лечение в Гродненской БСМП.
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