После вынесения приговора витебчанину, который из-за ревности следил за звонками и смс своей девушки, съемочная группа TUT.BY расспросила минчан о том, допустимо ли такое в отношениях. И мы не только увидели, как делятся на два «лагеря» наши собеседники, но даже услышали признания в том, что «иногда приходится» читать смс и личную переписку любимых.

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