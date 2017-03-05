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Следить или не следить за любимыми: минчане делятся опытом
06.03.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by
После вынесения приговора витебчанину, который
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Мы не только увидели, как делятся на два "лагеря" наши собеседники, но даже услышали признания в том, что "иногда приходится" читать смс и личную переписку любимых.
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