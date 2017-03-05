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Следить или не следить за любимыми: минчане делятся опытом

06.03.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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После вынесения приговора витебчанину, который из-за ревности следил за звонками и смс своей девушки, съемочная группа TUT.BY расспросила минчан о том, допустимо ли такое в отношениях. И мы не только увидели, как делятся на два «лагеря» наши собеседники, но даже услышали признания в том, что «иногда приходится» читать смс и личную переписку любимых.

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Теги: Минск
 
 
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Мы не только увидели, как делятся на два "лагеря" наши собеседники, но даже услышали признания в том, что "иногда приходится" читать смс и личную переписку любимых.

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