По материалам проверки от ОБЭП возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя рыбокомбината «Любань». Как полагает следствие, по вине экс-директора было куплено оборудование, не соответствующее технико-экономическому заданию. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.



Рыбокомбинат «Любань», октябрь 2012. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Как установили проверяющие, будучи в 2014 году директором ОАО и выполняя целевую государственную программу по совершенствованию рыбохозяйственной деятельности, мужчина превысил служебные полномочия.

— Должностное лицо дало указание членам конкурсной комиссии провести процедуру закупки технологического оборудования и признать конкурсные документы других участников не соответствующим требованиям, а конкурс — несостоявшимся. Лоббируя интересы коммерческой компании, он провел процедуру закупки оборудования у интересующего источника и обеспечил оплату согласно заключенному договору, — рассказала официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

В итоге комбинат купил оборудование для линии разделки рыбы, не соответствующее технико-экономическому заданию. Это повлекло ущерб в размере 83 тысячи рублей. К делу приобщены результаты экспертиз, в том числе экономическая и строительно-техническая по эксплуатации оборудования на соответствие проектной документации.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (Превышение служебных полномочий). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.