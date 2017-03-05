«С сентября моя дочь Анастасия живет в помещении, где нет элементарных удобств. Все это время нам обещали уладить вопрос, но ничего так и не сделали», — с этими словами на «прямую линию» облисполкома обратился Петр Вабищевич — отец молодого специалиста, прибывшего на отработку в учреждение образования Копыльского района.





На то, чтобы сдвинуть с места проблему, которая не решалась полгода, заместителю председателя облисполкома, хватило трех часов. А корреспонденты МЛЫН.BY, в свою очередь, заинтересовались: отсутствие каких удобств вынуждает родителей обращаться за помощью к областным чиновникам?

Агрогородок Камень, где работает и живет молодой специалист Анастасия Вабищевич, находится в 25 километрах от Копыля. Распределиться сюда девушка захотела сама: знакомые хвалили школу, да и подруга рядышком живет. Искать жилье в агрогородке перед началом учебного года выпускница Пинского государственного колледжа приехала вместе со своими родителями. Но снять комнату или дом ей не удалось, поэтому Анастасия приняла предложение директора учреждения образования поселиться при школе — в приспособленных комнатах.







В этой комнате полгода проживала молодая учительница

Платить за такое жилье не надо, да и расположение удобное: работа в двух шагах. Правда, как рассказывает молодая учительница, уже после заселения выяснилось, что в этом помещении не функционирует канализация. Но руководство школы заверяло, что скоро все починят. И почему-то с ремонтом не торопилось. На протяжении шести (!) месяцев Анастасия напоминала директору о проблеме.

В феврале родители приехали навестить дочку и стали свидетелями того, что из сливной трубы в ванну поднималась ржавая вода цвета со специфическим запахом. Это и стало поводом для звонка на «прямую линию» облисполкома.

Копыльскому райисполкому поручено было навести порядок и переселить молодую учительницу в более комфортное жилье.





В том, что указания вышестоящего начальства возымели действие, мы убедились лично, приехав в Камень c фотокорреспондентом. Накануне в коридоре, ведущем в жилую комнату, где поселилась Анастасия, был старательно выкрашен пол. Зато в самой комнате и санузле ничего не изменилось.

Поменялся и адрес проживания Анастасии. На время ремонта она переехала к своей коллеге.





— Проходите-проходите, — встречает на пороге хозяйка дома Ольга Рябко. Женщина работает воспитателем в том же Каменском учебно-педагогическом комплексе детский сад — средняя школа, что и Анастасия. Приютить девушку ее попросила директор учреждения. — Я согласилась помочь. Живу одна, мои дети давно выросли, дом просторный. Здесь у нас ванна, туалет, — открывает двери и показывает женщина. — Канализацию сами проводили. Если Настя захочет, то может остаться жить у меня.





По словам директора учреждения образования Галины Василевич и начальника отдела образования, спорта и туризма Копыльского райисполкома Елены Михайловской Анастасия и до этого проживала в обычных деревенских условиях.





В любое время девушка могла пользоваться душем и туалетом, которые находятся в школе. Есть еще туалет на улице.





Девушка говорит, что действительно пользовалась школьными «удобствами», но чаще — туалетом на улице. Чтобы приготовить еду, воду брала в столовой, а когда хотела помыться — шла к подруге.



Школьный душ

— Всегда находили общий язык с молодыми педагогами. За время моего директорства их было 48, -говорит Галина Василевич. — К приезду Анастасии специально сделали ремонт в кабинете, чтобы ей было комфортно работать.





— Знаю, что в домах многих жителей нет горячей воды, канализации, но зачем мне тогда полгода обещали все уладить? — интересуется девушка у руководства.

И слышит в ответ: от вас не было зафиксировано ни одной жалобы. К тому же на официальных встречах с молодыми специалистами этот проблемный вопрос не поднимался.

— Когда нас спрашивали, как мы обустроились, я действительно говорила, что все в порядке, — замечает Анастасия, — но уточняла, что до сих пор нет воды и не работает канализация, что директор вроде пытается все уладить. все хорошо.





— К сожалению, об этой проблеме услышал впервые после «прямой линии» облисполкома, — говорит заместитель председателя Копыльского райисполкома Александр Липницкий. — Если бы знал, решил бы вопрос c комнатой в течение дня. Сегодня мы боремся за каждого молодого специалиста. Стараемся создать комфортные условия для того, чтобы они закреплялись в районе. Объективно оценив ситуацию при первом визите в каменское учреждение и приехав повторно, могу сказать, что сейчас Анастасия проживает в достаточно комфортных условиях. Если она изъявит желание остаться там на более длительное время, то мы приложим все усилия, чтобы ей в этом помочь.

К слову, каждый год в Копыльский район распределяется по 13−18 молодых учителей и воспитателей.





Куда обратиться молодому специалисту, если он столкнулся с проблемой?

Отвечает заведующая сектором организационно-кадровой работы управления образования облисполкома Светлана Глебович:

— Закон не обязывает нанимателя предоставлять жилье прибывшему на отработку молодому специалисту. Но на практике директора учреждений помогают выпускникам колледжей и вузов обосноваться на новом месте.

В случае появления проблем, о них в первую очередь нужно сообщить своему руководителю. Если результата нет, то следующей инстанцией должен быть отдел образования, спорта и туризма райисполкома. Также в каждом учреждении на стендах есть контакты специалистов управления образования облисполкома — им можно позвонить. В графике каждого начальника есть приемный день, в который он либо его заместители обязаны вас принять. Можно также отправить письменное или электронное обращение как в профильный отдел райисполкома, так и облисполкома. Если ситуация не потребует выезда на место и запроса дополнительной информации, то ответ вам обязаны предоставить в течение 2 недель. В других случаях — в течение месяца.