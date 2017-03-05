﻿ Карапетян направится в Бишкек на заседание межправсовета ЕАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Карапетян направится в Бишкек на заседание межправсовета ЕАЭС

06.03.2017 11:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Армении Карен Карапетян примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 7 марта в Бишкеке, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Возглавляемая премьер-министром Кареном Карапетяном правительственная делегация 6 марта с двухдневным рабочим визитом отправится в Кыргызскую Республику для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в городе Бишкеке», - говорится в сообщении.

Не исключено, что армянский премьер проведет ряд двусторонних встреч с коллегами по Евразийскому экономическому союзу.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Андрей Кобяков прибудут в понедельник в столицу Кыргызстана для участия в межправсовете ЕАЭС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Где деньги взять?" Бабушка с сыновьями-инвалидами может остаться без света из-за долга по ЖКУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика