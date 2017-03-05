Премьер-министр Армении Карен Карапетян примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 7 марта в Бишкеке, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Возглавляемая премьер-министром Кареном Карапетяном правительственная делегация 6 марта с двухдневным рабочим визитом отправится в Кыргызскую Республику для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в городе Бишкеке», - говорится в сообщении.

Не исключено, что армянский премьер проведет ряд двусторонних встреч с коллегами по Евразийскому экономическому союзу.