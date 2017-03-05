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Задержан бывший высокий столичный чиновник, который "взял в долг большие суммы и исчез"
06.03.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by
В феврале 2017 года правоохранители задержали бывшего замглавы Партизанского района Николая Петрамовича, который, по словам потерпевших, взял в долг у разных людей много денег и исчез. Об этом рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.
Николай Петрамович задержан, а также в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Сейчас с его участием проводятся следственные действия, говорит Климович.
Напомним, как рассказывают потерпевшие, бывший замглавы администрации Партизанского района и депутат Мингорсовета от Коммунистической партии
Николай Петрамович родился в 1978 году. Учился на следственно-экспертном факультете Академии МВД и в Московском юридическом институте. Окончил также Институт госслужбы Академии управления. Ранее Петрамович работал начальником управления кадров на «Интеграле» и возглавлял там организацию БРСМ.
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В отношении него возбуждено уголовное дело.
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