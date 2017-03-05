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Минтранс будет способствовать приходу в Беларусь лоукостов

06.03.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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«Сегодня нет причин и поводов для того, чтобы лоукосты не летали в Беларусь», — сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной развитию транспортной системы страны министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Скорее, это проблема самих лоукостов. Когда они принимают решение, летать в ту или иную точку, то исходят из экономики этих вопросов. Для того, чтобы решение было эффективным, нужен соответствующий пассажиропоток.

Министр отметил, что по принципу лоукоста работает сегодня рейс Минск-Жуковск.

— Если будет появляться тот или иной перевозчик, с желанием открыть тут маршрут на принципах лоукост-компании в других направлениях, то у нас для этого нет каких-либо юридических препонов, наоборот, мы будем в этом способствовать.

Министр транспорта Анатолий Сивак ранее также заявлял, что лоукостеры не летают в Минск, потому что нет «достаточного устойчивого пассажиропотока». По данным министра, в прошлом году цены на билеты «Белавиа» уменьшились на 10% — 48%.

 
Теги: Минск
 
 
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Для того, чтобы лоукосты летали, нужен соответствующий пассажиропоток.

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