Правительство Японии выделяет денежные средства для усовершенствования медицинского оборудования в Чечерской центральной районной больнице и Гомельской городской больнице № 4, сообщает « Гомельская праўда ».





По условиям программы Чечерская ЦРБ получит грант в размере 74 748 долларов для покупки лапароскопической стойки и автомобиля скорой помощи, а Гомельская городская больница № 4 — 80 120 долларов для покупки видеогастроскопа и видеоколоноскопа.

На торжественной церемонии подписания грант-контрактов в рамках программы «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» присутствовал Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага, главный врач Чечерской ЦРБ Андрей Табаньков, главный врач Гомельской городской больницы № 4 Дмитрий Лось.

С 2004 по 2016 годы в рамках программы были подписаны контракты по 37 проектам в разных областях Беларуси на общую сумму более 3,3 млн долларов.