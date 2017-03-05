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Правительство Японии выделит более 150 тысяч долларов двум больницам в Гомельской области

06.03.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Правительство Японии выделяет денежные средства для усовершенствования медицинского оборудования в Чечерской центральной районной больнице и Гомельской городской больнице № 4, сообщает «Гомельская праўда».


По условиям программы Чечерская ЦРБ получит грант в размере 74 748 долларов для покупки лапароскопической стойки и автомобиля скорой помощи, а Гомельская городская больница № 4 — 80 120 долларов для покупки видеогастроскопа и видеоколоноскопа.

На торжественной церемонии подписания грант-контрактов в рамках программы «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» присутствовал Посол Японии в Беларуси Хироки Токунага, главный врач Чечерской ЦРБ Андрей Табаньков, главный врач Гомельской городской больницы № 4 Дмитрий Лось.

С 2004 по 2016 годы в рамках программы были подписаны контракты по 37 проектам в разных областях Беларуси на общую сумму более 3,3 млн долларов.

 
 
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С 2004 по 2016 годы в рамках программы были подписаны контракты по 37 проектам в разных областях Беларуси на общую сумму более 3,3 млн долларов.

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