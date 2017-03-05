Тарифы на пассажирские перевозки в Беларуси до конца года повышать не планируется. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак.



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— Планов по повышению тарифов на перевозки пассажиров в этом году нет, — рассказал министр транспорта Анатолий Сивак. — Экономическая основа этого решения исходит из того, что по итогам прошлого года окупаемость пассажирских перевозок составила 64,2%. Сегодня параметры бюджета заложены под окупаемость 65%, то есть нам нужно уменьшить расходы где-то на 0,8%. Я уже говорил о большом комплексе мероприятий по повышению эффективности — они как раз и направлены на уменьшение расходов. Это и лежит в основе повышения или неповышения тарифов.

Последний раз стоимость тарифов на общественный транспорт повышалась в конце прошлого года — на 5 копеек.